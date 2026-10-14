Barwy szczęścia, odcinek 3434: Wiktor w końcu pogodzi się z Wandą?! Wyskoczy z zaskakującą propozycją - ZDJĘCIA

Wanda zaoferuje Wiktorowi pomoc w 3434 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3434 odcinku "Barw szczęścia" nad biznesem Wiktora zawisną czarne chmury, gdy tańsza konkurencja internetowa zacznie uderzać w rentowność jego skateshopu. Młody Kępski będzie musiał zmierzyć się z widmem poważnego kryzysu, ale na szczęście nie zostanie w tym sam. Jednak z pomocą wcale nie przyjdzie mu Tomek (Jakub Sokołowski), a Wanda!

W 3434 odcinku "Barw szczęścia" Kępska zjawi się w sklepie swojego pasierba i nieoczekiwanie zaproponuje mu pomoc, gdy dowie się o jego kłopotach. Tym bardziej, że i tak zjawi się tam z zamiarem kolejnej próby pogodzenia się z synem Grażyny, skoro ona ponownie związała się z jej synem.

Grażyna wstawi się przed synem za Wandą w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale czy w 3434 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor przyjmie pomoc od swojej macochy? Zwłaszcza, że swoje rozwiązanie podrzuci mu także i Witek (Witold Sosulski), który wpadnie na pomysł otwarcia w lokalu weekendowego, "latającego klubu muzycznego". Kogo w tej sytuacji wybierze Kępski? A może przystanie na obie propozycje?

Szczególnie, że nieco wcześniej w 3432 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna sama zacznie nakłaniać syna, aby w końcu przełamał dawne urazy i wreszcie pogodził się z Wandą. Tym bardziej, w perspektywie swojego związku z Tomaszem, dla którego przecież kobieta będzie matką. A Kępski nie odwróci się od niej tak jak on. Mimo, że Wiarcka nie będzie już chować do niej urazy wobec tego, co wydarzyło się przed laty.

Co zrobi Kępski w 3434 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3434 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor posłucha matki i wreszcie pojedna się z babcią? Czy przyjmie jej ofertę pomocy? Czy to na nowo scali Kępskich?

A może w 3434 odcinku "Barw szczęścia" Kępski pozostanie przy swoim i wciąż będzie odrzucał Wandę? Czy przyjmie propozycję wyłącznie Witka, a macochę kolejny raz odprawi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 3434 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3434 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 4 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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