Barwy szczęścia, odcinek 3433: Wściekła Irenka skonfrontuje się z Basią i Józefina! Nie daruje im zbałamucenia Tolka

Irenka zjawi się w domu Basi w 3433 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3433 odcinku "Barw szczęścia" wściekła Irenka postanowi od razu skonfrontować się z Basią i Józefiną, które zabiorą jej Tolka. Tym bardziej, że chwilę wcześniej na ich rozprawie rozwodowej Koszyk przyzna się do romansu z aż dwoma kobietami, z którymi zamieszkał po swoim odejściu od żony, co Wyszyńska podejrzewała już wcześniej. A teraz to niby stanie się faktem.

Dlatego tuż po rozprawie w 3433 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl Wyszyńska wsiądzie w taksówkę i pojedzie prosto przed dom Grzelakowej, aby być tam przed swoim mężem i się z nimi rozprawić.

- Wzięłam taksówkę, żeby być tu przed nim i zrobić porządek - zacznie wściekła Irenka, po czym powie Basi, że już wie, jakie orgie urządza sobie u siebie z jej mężem - Ale koniec z tym!

Wyszyńska zaatakuje i Józefinę w 3433 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3433 odcinku "Barw szczęścia" do ich rozmowy wtrąci się Józefina, czym już doprowadzi Irenkę do czerwoności.

- Przepraszam, a z czym pani ma zamiar kończyć? - spyta ją Józefina.

- No i proszę, mamy komplet! - uzna Wyszyńska, po czym pośle spojrzenie pełne pogardy i Rawiczowej.

Ale wtedy w 3433 odcinku "Barw szczęścia" do domu wróci już i Tolek. Koszyk zobaczy konfrontację swojej żony z Basią i Józefiną i dobitnie zrozumie, co jego żona miała na myśli, mówiąc, że zrobi wszystko, aby go odzyskać.

Co zrobi Tolek w 3433 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w obawie przed tym, że wściekła Irenka faktycznie mogłaby zrobić krzywdę Basi i Józefinie w 3433 odcinku "Barw szczęścia" Tolek przyzna się do swojego kłamstwa? Czy powie, że tak naprawdę nic nie połączyło go ani z Grzelakową, ani z Rawiczową?

A może wręcz przeciwnie postanowi brnąć w swoje kłamstwo w 3433 odcinku "Barw szczęścia", aby tylko w końcu rozwieść się ze swoją żoną. Ale czy nieświadome tego Basia z Józefiną mu tego nie pokrzyżują? Czy nie powiedzą Irence prawdy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 3433 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3433 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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