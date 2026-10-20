Barwy szczęścia, odcinek 3433: Irenka nie da Tolkowi rozwodu! Nie bywałe, co będzie w stanie mu wybaczyć - ZDJĘCIA

Natalia ostrzeże Tolka przed Irenką w 3433 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3433 odcinku "Barw szczęścia" Tolek zjawi się w sądzie wraz z Natalią (Maria Dejmek), która będzie reprezentować go w trakcie jego rozprawy rozwodowej. Zwoleńska będzie świadoma tego, że jej klient chce jak najszybciej uwolnić się od swojej żony, dlatego jak podaje swiatseriali.interia.pl poprosi go, aby nie odzywał się niepytany, nie przerywał sędzi i nie dał się sprowokować swojej żonie. Oczywiście, Koszyk jej posłucha i obieca milczeć.

- Będę milczał jak głaz - zapewni ją Tolek.

Szczególnie, że już w tym momencie w 3433 odcinku "Barw szczęścia" zbliży się do nich Irena, która czule powita męża i wręczy mu nawet prezent. I tym tak sprowokuje męża, że szybko złamie słowo, dane Natalii. Tyle tylko, że na szczęście, jeszcze przed wejściem na salę.

- Toluś mój kochany... Jak ty wymizerniałeś. Na szczęście mam coś dla ciebie - powie Irenka, po czym poda mu jabłko.

- Całe nasze małżeństwo było jak to jabłko. Zatrute - zakpi z niej mąż.

Koszyk będzie chciał rozwieźć się z żoną w 3433 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że tam w 3433 odcinku "Barw szczęścia" głos za Tolka faktycznie przejmie Natalia, gdy sędzia upewni się, czy Tolek podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie rozwodu. Tyle tylko, że jak jego słowa zacznie komentować Irenka, to Koszyk znów nie wytrzyma!

- Tak, powód podtrzymuje pozew - potwierdzi Natalia.

- Dlaczego? Za jakie grzechy? Co ja ci zrobiłam? - zacznie pytać Irenka.

- Jeszcze pytasz? Niech wysoki sąd nie da się złapać na te łzy. To wszystko gra - ostrzeże ją Tolek.

Wtedy w 3433 odcinku "Barw szczęścia" sędzia poprosi Tolka, aby przedstawił swoje racje, a także spyta, czy widzi jeszcze jakieś szanse na uratowanie swojego małżeństwa. Ale Koszyk postawi sprawę jasno, a nawet na tym nie poprzestanie!

- Nasze małżeństwo skończyło się dawno temu. Pożycie ustało... - wyjaśni Koszyk, na co od razu wtrąci się jego żona, która powie, że wciąż go kocha - Dziękuję za taką miłość. To całe małżeństwo od początku było nieporozumieniem - kontynuuje Tolek.

- Czy widzi pan jakiekolwiek szanse na porozumienie z żoną? - spyta sędzia.

- Żadnych - powie stanowczo Tolek.

Wyszyńska wybaczy mężowi dwie zdrady przed sądem w 3433 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3433 odcinku "Barw szczęścia" Koszyk posunie się już także do ostateczności, licząc na to, że dzięki fałszywemu przyznaniu się do romansu z dwoma kobietami - Basią (Sławomira Łozińśka), u której zamieszkał po odejściu od żony, a także Józefiną (Elżbieta Jarosik), która się do nich wprowadziła, jego żona odpuści, a sędzia da im rozwód. Ale się przeliczy, bo nawet mimo tego, Irenka nie zgodzi się na rozwód!

- Ja za bardzo lubię kobiety. Nawet teraz mieszkam z dwoma - przyzna Koszyk.

- Przyznaje się pan do niewierności? - spyta zaskoczona sędzia.

- A tak. Nawet pani nie wie, jak mi dobrze - uśmiechnie się Tolek.

- A pani się godzi na rozwód bez orzekania o winie? - zwróci się do jego żony.

- Nie, ja w ogóle nie godzę się na rozwód. On ma do mnie wrócić - zapowie Wyszyńska.

Dlatego w 3433 odcinku "Barw szczęścia" sędzia ostatecznie nie zadecyduje o rozwodzie Irenki i Tolka. A wręcz przeciwnie, gdyż wyśle małżonków na mediację. Wówczas Natalia zacznie tłumaczyć małżonkom, że teraz sędzia wyznaczy mediatora i jeśli przez trzy miesiące nic w ich powództwie się nie zmieni, to będzie kolejna rozprawa. Ale Wyszyńska będzie mieć na to inny pogląd.

- Nie będzie żadnej kolejnej rozprawy. Zrobię wszystko, żeby cię odzyskać, najdroższy - zapowie mu żona.

Kiedy 3433 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3433 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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