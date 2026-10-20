Barwy szczęścia, odcinek 3436: Kolejny cios Wilka i Lucyny! Tak zemszczą się na Pyrkach po pozbyciu się Adama - ZDJĘCIA

Hubert i Asia znajdą sposób na narkomana w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" Wilk nie odpuści Pyrkom, gdy Lucynie uda się dowiedzieć, że pozbyli się oni z domu narkomana Adama, którego sama im wprowadziła w swoje miejsce. Oczywiście, Zwierzchowska nie zrobiła tego przypadkowo, bo po wyjściu na jaw, kim tak naprawdę jest nie mogła im tam zostać. Jednak wciąż była współwłaścicielką nieruchomości, przez co wprowadziła im kogoś jeszcze gorszego od siebie.

Ale w 3436 odcinku "Barw szczęścia" i z nim Asia z Hubertem sobie poradzą, tak jak wcześniej z Lucyną. Szczególnie, gdy nie uda im się dogadać, aby Lucyna odsprzedała im swoje udziały. Wówczas Pyrkowie zaczną namawiać uzależnionego Adama do podjęcia terapii w ośrodku zamkniętym. Tym bardziej, gdy znów sprowadzi do ich domu szemrane towarzystwo, a na dodatek znów zechce sięgnąć po używki, gdy nie będzie mógł znaleźć ratującego go metadonu.

Lucyna dowie się o zniknięciu Adama w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że wtedy chłopak na nowo zacznie irytować Emila (Artem Malaszczuk) i już nici będzie z ich wcześniejszego porozumienia. Sokalski wróci do swojego wcześniejszego zachowania, ale już i Pyrkowie będą mieć w końcu dość, o co przecież od początku będzie chodziło Wilkowi i Lucynie. Jednak w 3436 odcinku "Barw szczęścia" Adam zniknie z ich domu, przez co problem się rozwiążę. Ale niestety tylko na chwilę.

Wszystko przez to, że w 3436 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna dowie się o pozbyciu Adama z domu Pyrków i natychmiast doniesie o tym swojemu synowi. Szczególnie, gdy Emil zacznie drążyć sprawę ataku na narkomana i otwarcie zacznie wypytywać swoich najbliższych, w tym także i swojego ojca Daniela (Marcin Bikowski), czy to on za tym stał.

Wilk i Zwierzchowska odegrają się na Pyrkach w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3436 odcinku "Barw szczęścia" Maciej i Lucyna nie darują tego Asi i Hubertowi i postanowią się zemścić, dokładnie tak, jak będzie ostrzegał ich przed tym wcześniej Adam. Czy zatem zdecydują się sprowadzić do ich domu jeszcze kogoś gorszego od narkomana Adama, aby tylko wreszcie pozbyć się ich?

A może w 3436 odcinku "Barw szczęścia" wymyślą coś jeszcze gorszego? Zwłaszcza, że będzie ich na to stać, co już zdążyli udowodnić, gdy Lucyna zalała i okradła Pyrków aż w końcu niemal ich nie spaliła, do czego otwarcie zachęcał ją Maciej. Do czego tym razem posuną się matka z synem? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3436 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3436 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 6 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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