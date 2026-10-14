Barwy szczęścia, odcinek 3433: Nie będzie rozwodu Ireny i Tolka! Szokujący zwrot w sprawie ich małżeństwa - ZDJĘCIA

Zdesperowany Tolek posunie się od ostateczności na swojej rozprawie rozwodowej w 3433 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3433 odcinku "Barw szczęścia" Koszykowie wreszcie spotkają się w sądzie na swojej rozprawie rozwodowej. Tolek będzie liczył na to, że przy wsparciu Natalii (Maria Dejmek) w końcu uda mu się raz na zawsze rozstać z żoną, która zamiast niego wybrała swojego dorosłego syna Waldka (Rafał Fudalej). Zwłaszcza, że nie będzie widział już żadnych szans na uratowanie ich małżeństwa. Jednak w zupełnym przeciwieństwie do Ireny!

W 3433 odcinku "Barw szczęścia" Irena kategorycznie nie zgodzi się na ich rozwód, w związku z czym zdesperowany Tolek postanowi już pójść na całość, byleby tylko się od niej uwolnić. Do tego stopnia, że okłamie sąd i przyzna się aż do dwóch romansów zarówno z Basią, u której zamieszkał po odejściu od żony, jak i z Józefiną, która wkrótce do ich dołączyła, gdy także straciła dach nad głową.

Sąd nie orzeknie rozwodu Koszyków w 3433 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3433 odcinku "Barw szczęścia" Koszyk mocno się zdziwi, bo mimo tego szokującego wyznania, sędzia wcale nie orzeknie ich rozwodu. A wręcz przeciwnie, przychyli się do strony Ireny i da im szansę na uratowanie ich małżeństwa poprzez mediacje. Oczywiście, Tolek nie będzie zadowolony z takiego wyniku, ale wówczas już nic nie będzie mógł zrobić, bo wyrok zapadnie.

Jednak wzburzona i zazdrosna Irena w 3433 odcinku "Barw szczęścia" tak tego nie zostawi. Aczkolwiek żona Tolka wcale nie wyżyje się na swoim mężu tylko na rzekomej rywalce, która odbierze jej męża. Szczególnie, że taki obrót spraw podejrzewała już od samego początku mimo zaprzeczeń Basi. Ale teraz dostanie na to dowód i to nie jeden, a dwa. Tyle tylko, że nieświadoma tego, że jej mąż tak naprawdę kłamał, bo nie wdał się w żaden romans!

Irena w końcu dowie się prawdy o mężu w 3433 odcinku "Barw szczęścia"?

Dlatego tuż po rozprawie w 3433 odcinku "Barw szczęścia" natychmiast popędzi do domu Basi, aby zrobić awanturę nie tylko Grzelakowej, ale i Rawiczowej. Czy wówczas kłamstwo jej męża wyjdzie na jaw? Jak wtedy zachowa się Irenka? Czy dalej będzie chciała ratować ich małżeństwo? A może w końcu odpuści i zgodzi się na ten rozwód i bez mediacji?

Szczególnie, że w 3433 odcinku "Barw szczęścia" Tolek już zdąży o niej zapomnieć, bo zdecydowanie bliżej będzie mu zarówno do Basi, jak i Józefiny. A zwłaszcza, Rawiczowej. Mimo, że jeszcze nic ich ze sobą nie połączy!

Kiedy 3433 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3433 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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Barwy szczęścia. Ostatnie sceny Amelii. Zdąży ostrzec Bruna przed Karoliną