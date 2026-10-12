Barwy szczęścia, odcinek 3435: Szokująca decyzja Brody po odkryciu tożsamości ojca! Nie tego będzie spodziewać się Józefina

Broda zechce ochronić klan Rawiczów w 3435 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" Broda nie ostudzi swoich zuchwałych zapędów do odbudowania potęgi rodu Rawiczów i stanięcia na jego czele. Samozwańczy dziedzic po odkryciu tożsamości biologicznego ojca, którym okaże się być nieżyjący już Bogdan Rawicz, mąż Józefiny, a także ojciec Cezarego (Marcel Opaliński), nie poprzestanie jedynie na nazwisku czy spadku.

Tym bardziej, iż będzie wiedział, jak przez Andrzeja Zastoję-Modelskiego (Leon Charewicz) została nadszarpnięta pozycja jego rodu i ile straciła przez niego Józefina. Dlatego zechce jej pomóc. Zdradzamy, że w 3434 odcinku "Barw szczęścia" Broda po raz kolejny odwiedzi swoją macochę i zapowie jej pełną gotowość do obrony klanu Rawiczów i to nawet w sądzie.

Natalia nie powstrzyma Kajetana w 3435 odcinku "Barw szczęścia"!

Zachowanie Brody w 3434 odcinku "Barw szczęścia" ogromnie zszokuje Józefinę, bo tego zupełnie nie będzie się po nim spodziewać. Szczególnie, że już jego samo pojawienie się w jej życiu przypomni je o bolesnej przeszłości i licznych zdradach męża. A teraz jeszcze dojdzie niedawna rzeczywistość, w której ponownie została upokorzona już przez Zastoję.

Oczywiście, Rawiczowa nie będzie tego oczekiwała od Brody, ale w 3435 odcinku "Barw szczęścia" Kajetan tak łatwo nie odpuści. Mimo tego, że nawet Natalia, znając położenie teściowej, za wszelką cenę spróbuje go przed tym powstrzymać. Ale nie da rady, bo dziedzic będzie gotowy na wszystko, aby tylko ocalić ród, a pod nieobecność Bogdana i Cezarego, stanąć na jego czele.

Jaki będzie finał sprawy Brody w 3435 odcinku "Barw szczęścia"?

Szczególnie, że w 3435 odcinku "Barw szczęścia" będzie pokładał w tym ogromne nadzieje i z tego względu nie będzie miał zamiaru odpuszczać. Czy w końcu dopnie swego? A może jednak kobietom wreszcie jakoś uda się to udaremnić? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

Kiedy 3435 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3435 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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