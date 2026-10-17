Barwy szczęścia, odcinek 3424: Tylko Emilowi narkoman Adam opowie o bolesnej przeszłości. To będzie zwrot w ich relacji - ZDJĘCIA

Adam pomoże Emilowi w 3424 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3424 odcinku "Barw szczęścia" Emil wciąż będzie wrogo nastawiony do Adama i nie przestanie tego okazywać. Tym bardziej, że będzie on dla niego zwykłym pasożytem, tak samo jak dla jego ojca Daniela (Marcin Bikowski). Ale nieoczekiwanie to się zmieni!

Zdradzamy, że w 3424 odcinku "Barw szczęścia" Adam zaoferuje Emilowi swoją pomoc przy matematyce, z której jako dziecko był naprawdę niezły. Narkoman wspomoże go przy lekcjach, a przy okazji zdecyduje się na szczere wyznanie, które zmieni między nimi wszystko.

- Kiedyś byłem tak zwanym... „genialnym dzieckiem”. Olimpiady, konkursy... Tylko był mały problem. Moi starzy… Zauważali mnie wyłącznie, jak coś wygrałem. No i motywowali do nauki... pasem - wyzna mu Adam.

Dramatyczne wyznanie narkomana zszokuje Sokalskiego w 3424 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3424 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski będzie wstrząśnięty tym, co usłyszy. Tym bardziej, że aż w głowie nie będzie mu się mieściło, że można tak potraktować swoje dziecko. Zwłaszcza, że w jego przypadku to absolutnie nie będzie miało miejsca.

- ...Bili cię? - spyta przerażony Emil.

- Żeby dać radę wkuwać, sięgnąłem w końcu po prochy. Potem były inne, żeby łatwiej znieść zejście z tych pierwszych... No i dalej to już równia pochyła. A jak zacząłem się opuszczać i wagarować... to starzy wywalili mnie z domu - przyzna mu narkoman.

Oczywiście, w 3424 odcinku "Barw szczęścia" Adam będzie tego świadomy, dlatego poleci Emilowi, aby to docenił, żeby nie skończyć jak on. Tym bardziej, że zdąży już poznać Asię (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Huberta (Marek Molak) i będzie mógł mu tylko pozazdrościć, bo przecież to oni będą wychowywać Sokalskiego, a nie Daniel.

- Szanuj swoich starych, bo na to zasługują... Super ludzie! - poleci mu Adam.

Emil zmieni swoje nastawianie wobec Adama w 3424 odcinku "Barw szczęścia"!

Wówczas w 3424 odcinku "Barw szczęścia" Emilowi zrobi się żal Adama. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że chłopak nie miał łatwego życia, a on jeszcze mu dokładał. Dlatego postanowi to zmienić, bo jego wyznanie naprawdę da mu do myślenia.

W 3424 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski zmieni swoje nastawianie wobec Adama. Ale czy aż do tego stopnia, że postanowi zaprzyjaźnić się z narkomanem? Czy może po prostu zacznie go tolerować? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3424 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3424 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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Barwy szczęścia. Adam porwany przez Daniela! Urządzi mu piekło w lesie