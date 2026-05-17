Barwy szczęścia, odcinek 3390: Ewa i Romeo wezmą ślub w Walentynki! Nawet świadkowie nie będą wiedzieli, co chcą zrobić - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ślub Ewy i Romea w 3390 odcinku "Barw szczęścia" wywoła prawdziwą sensację! Zakochane nastolatki zaplanują wszystko tak, żeby do samego końca nikt nie podejrzewał, że chcą się pobrać w Walentynki, 14 lutego. Ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się tylko z udziałem świadków, Eweliny i Witka, a babcia Ewy i opiekunowie Romea, Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys (Jakub Wieczorek), nie będą mieli pojęcia, na jakie szaleństwo zdecyduje się ta para. Na ślub nie zaproszą nikogo z rodziny!

Nerwowa atmosfera przed ślubem Ewy i Romea w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

Zanim jednak w 3390 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo złożą przysięgę małżeńską przed urzędnikiem, czeka ich sporo nerwów. Włoch wymknie się z domu Grzelaków pod pretekstem oddania garnituru ze studniówki do pralni. Ewa będzie czekała na niego przed urzędem, bojąc się, że chłopak się rozmyśli.

- Zapamiętamy te Walentynki na całe życie – wyzna Ewa, cytowana przez portal światseriali.interia.pl.

Przyjaciele Ewy i Romea w 3390 odcinku "Barw szczęścia" nie wybiją im ślubu z głowy

Po chwili w urzędzie zjawią się też przyjaciele młodej pary! Ewelina i Witek w 3390 odcinku "Barw szczęścia" nie będą w stanie wyjść z szoku, że zakochani naprawdę chcą to zrobić, że wezmą ślub bez zgody i informowania swoich rodzin. Ewa i Romeo wyjaśnią świadkom, że ściągnęli ich do urzędu podstępem, niby na podwójną walentynkową randkę, tylko dlatego, żeby ich plan się nie wydał.

Ewelina w 3390 odcinku "Barw szczęścia" uzna, że decyzja o ślubie to szaleństwo i spróbuje przemówić Ewie do rozumu. - Wy jeszcze nawet liceum nie skończyliście – przypomni przyjaciółce.

- A jakie to ma znaczenie? Kochamy się – zapewni Ewa.

- Może jesteśmy młodzi, ale wiemy, czego chcemy – doda Romeo.

To dlatego w 3390 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo będą chcieli tak szybko wziąć ślub

Do 18-latków nie trafi nawet argument, że przecież mogą być razem bez ślubu, że ślub w tajemnicy wcale nie sprawi, że Grzelakowie czy babcia Elżbieta (Marzena Trybała) będą ich traktowali jak poważnych, dorosłych ludzi.

- No właśnie nie możemy. Borys i Aldona patrzą na nas jak na dzieciaki, które nie wiedzą, czego chcą. A moja babcia wciąż widzi we mnie małą dziewczynkę – poskarży się Ewa.

- I myślisz, że taki potajemny ślub sprawi, że zaczną was traktować poważnie?

- Nie będą mieli wyjścia – zapewni Ewa, która w finale 3390 odcinka "Barw szczęścia" zostanie żoną Romea.

Barwy szczęścia. Taki prezent Ewa dostanie od babci na 18. urodziny. To pamiątka po matce