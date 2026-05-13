Barwy szczęścia, odcinek 3379: Oto nowa partnerka Marcina Kodura. Tak Renata dowie się, że pracuje z piękną blondynką - ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3379 - środa, 13.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Nowa kobieta w życiu Marcina Kodura pojawi się nieprzypadkowo w 3379 odcinku "Barw szczęścia"! Po przeniesieniu dyscyplinarnym na stanowisko dzielnicowego jednego z posterunków w Warszawie przyjdzie mu się zmierzyć nie tylko ze złośliwymi komentarzami podwładnych, ale także niedoświadczoną policjantką.

Tak Marcin w 3379 odcinku "Barw szczęścia" pozna policjantkę Darię

Już pierwszego dnia w nowej pracy Marcin w 3379 odcinku "Barw szczęścia" pozna młodziutką posterunkową, z którą będzie jeździł na interwencje. Daria Michalak (w tej roli Natalia Szczypka) od razu zyska jego sympatię, jako funkcjonariuszka, która nie przechodzi obojętnie obok ludzkiej krzywdy. Jak tylko pojawi Kodur pojawi się w pokoju dzielnicowych, podejdzie do niego śliczna blondynka. Daria będzie bardzo ciekawa, jak to się stało, że Kodur stracił posadę komisarza i wylądował na komendzie.

- Posterunkowa Daria Michalak. Mam przydział do pana na praktyki. Pewnie szefostwo chce, żebym się dużo nauczyła, dlatego mnie do pana przydzielili - Daria wyjaśni, że to dla niej debiut w roli policjantki.

- Pewnie tak...

- Chociaż to ciekawe dlaczego komisarz jest dzielnicowym?

- Koledzy ci nie powiedzieli?

- Ja tu nikogo nie znam. Jestem tu pierwszy dzień...

- Przeniesienie dyscyplinarne - powie Kodur, ale nie będzie chciał zdradzić nic więcej.

- Uuu poniosło pana na przesłuchaniu?

- Bierzmy się do roboty! I przestań mu tu "panować", Marcin jestem.

- Daria... Ale tak do szefa po imieniu, głupio jakoś...

- Pracujemy razem. Jesteśmy na "ty". Takie mamy zasady!

- Jasne!

Oto nowa partnerka Kodura. Tak Renata dowie się, że pracuje z piękną blondynką

Pierwsza akcja Kodura i Darii w 3379 odcinku "Barw szczęścia"

Podczas patrolu na ulicach Marcin i Daria w 3379 odcinku "Barw szczęścia" zatrzymają Emila (Artem Malaszczuk), który da się namówić koledze na głupie zabawy fajerkami. Posterunkowa od razu będzie chciała zabrać syna Asi (Anna Gzyra) na komendę, ale Kodur puści chłopaka wolno. Później policjant wpadnie na Natalię (Maria Dejmek), która przyjdzie na posterunek z synem swojego klienta. Kodur wyjaśni, że teraz pracuje jako dzielnicowy, bo jej mężowi, Cezaremu Rawiczowi (Marcel Opaliński) rozwiązał się język.

Renata zrobi się zazdrosna o partnerkę Marcina w 3379 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Daria przerwie rozmowę Marcina z Renatą w 3379 odcinku "Barw szczęścia", ukochana policjanta od razu się zaniepokoi i zainteresuje kobiecym głosem.

- Pracujesz z kobietą?

- Mamy nową policjantkę. Po kursie podstawowym...

- Ładna?

- Niedoświadczona...

- Będziesz ją uczył?

- Słuchaj muszę kończyć. Rozumiesz Sylwester, sporo się dzieje, Zdzwonimy się o północy - Marcin nie będzie chciał się tłumaczyć przed Renatą.

O północy noworoczny toast Kodur wzniesie w 3379 odcinku "Barw szczęścia" z Darią, która wyciągnie na stół butelkę z yerba matą. - Oby kolejny rok zaczął się lepiej, niż ten się kończy - złoży mu życzenia młoda partnerka.

- Życzenia złożone w punkt - uśmiechnie się Kodur.