Barwy szczęścia, odcinek 3389: Lucyna będzie już wykończona szkodzeniem Pyrkom! Nie cofnie się przed niczym

Sylwia Fiutkowska
2026-05-13 12:59

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna (Grażyna Zielińska) spotka się z Maciejem (Adam Szczyszczaj) po jego kolejnym spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej. Wilk będzie ogromnie wdzięczny matce za pomoc, ale Zwierzchowska zacznie mieć już serdecznie dość wspierania syna w walce przeciwko Pyrkom. Tym bardziej, że wiele będzie ją to kosztować. W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska będzie już naprawdę zmęczona szkodzeniem Hubertowi (Marek Molak) i jego bliskim. Do tego stopnia, że sama powie deweloperowi, co powinien zrobić, aby ostatecznie osiągnąć swój cel! Co mu doradzi? Koniecznie poznaj szczegóły!

Aktorka Grażyna Zielińska jako Lucyna w serialu Barwy szczęścia, z widocznym zmęczeniem na twarzy, wyraża irytację intrygami przeciwko rodzinie Pyrków. Więcej o losach bohaterki na Super Seriale.
"Barwy szczęścia" odcinek 3389 - środa, 27.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" prawdziwa tożsamość Lucyny w końcu wyjdzie na jaw, o czym już jakiś czas temu informowaliśmy jako pierwsi. Ale jak do tego dojdzie? Wszystko zacznie się od tego, że Lucynie w końcu uda się przekonać Agatę (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) do wyprowadzki z domu Pyrków i zakupu mieszkania od Wilka, do czego z pewnością przyczynią się jej wcześniejsze intrygi.

I nie mowa tu wyłącznie o manipulowaniu młodymi i zagadywaniem ich za plecami Huberta, ale także szkodami, jakimi dopuściła się Lucyna od zniszczenia dokumentów Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), po wprowadzenie do ich życia Daniela (Marcin Bikowski), aż w końcu zalanie ich domu, zniszczenie dowodów, a nawet pożar, który wywoła i zrzuci winę na Emila (Artem Malaszczuk). Ale w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska na tym nie poprzestanie!

Tak wyjdzie na jaw, że Lucyna jest matką Wilka w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna wybierze się jeszcze z Hubertem na kolejne spotkanie z Maciejem, w trakcie którego odstawi kolejną szopkę. I choć tym razem nie obrzuci Wilka jajkami, to znów wywoła taką awanturę, że zrobi się naprawdę gorąco. Do tego stopnia, że nikt nawet nie będzie podejrzewał, że cokolwiek może łączyć ją z Maciejem.

Jednak w 3389 odcinku "Barw szczęścia" ich zażyłość w końcu oficjalnie wyjdzie na jaw, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej, Lucyna poczeka aż wszyscy wyjdą i wsiądzie do samochodu Macieja. To wtedy Wilk ją ucałuje i pogratuluje jej udanego przedstawienia.

- Gratuluję występu, mamo - uśmiechnie się Maciej, po czym pocałuje ją w policzek.

Przemęczona Zwierzchowska przejmie dowodzenie w planie przeciwko Pyrkom w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale Zwierzchowska w 3389 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie podzieli jego entuzjazmu! Wszystko przez to, że będzie już straszliwie zmęczona całym tym teatrem. Tym bardziej, że będzie już stawać na głowie w szkodzeniu Pyrkom, a póki co uda im się dopiero pozbyć z ich rodzinnego domu Agaty i Ignacego, którzy zakupią od niego mieszkanie. Jednak Hubert, Asia i Emil wciąż będą tam mieszkać, mimo szkód, jakie im ona wyrządzi.

- Mam już dosyć tej szopki... Nie możesz tego szybciej zakończyć? Szkodzę Pyrkom jak mogę, ale jestem już tym wykończona - przyzna mu matka.

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna będzie już tak mocno zmęczona ich planem, jak i samymi Pyrkami, że postanowi przejąć dowodzenie. Zwierzchowska porazi synowi, co powinien zrobić, aby w końcu szybko pozbył się i pozostałych Pyrków i przejął ich rodzinny dom za bezcen pod budowę drogi do swojego osiedla. A na koniec sama poprosi go o chwilę oddechu, aby mogła dalej z nim działać przeciwko Hubertowi i jego bliskim!

- Wykupuj tych mieszkańców, to i Pyrkowie się wyniosą - poradzi synowi, po czym zażąda, aby zawiózł ją do domu - Do mojego domu... Muszę odpocząć od tych Pyrków i tego całego cyrku!

Barwy szczęścia. Tajemnica Lucyny i Emila. Zmówią za plecami Asi i Huberta

