Dziedzictwo, odcinek 925: Szokujące znalezisko Nany. Straci zaufanie do Poyraza?

Dziedzictwo odc. 925: Zaskakujący plan Semiha i rozczarowanie Nany

Nana wychodzi ze szpitala i usiłuje z powrotem odnaleźć się w normalnym życiu, jednak wciąż napotyka na przeszkody. Ostatnie wydarzenia wyraźnie pokazały zaangażowanie Poyraza, który wyrwał ją ze szponów przestępców i czuwał przy jej szpitalnym łóżku. Zaplanowany przez nich piknik, który miał przynieść chwilę wytchnienia, skończył się fiaskiem. To Semih doprowadził do zatrzymania Poyraza przez policję, dzięki czemu mógł spędzić ten czas z Naną zamiast rywala.

W 925. odsłonie tureckiej telenoweli Semih przekracza kolejne granice. Jego obsesyjne zachowanie sprawia, że aranżuje sytuację, w której oboje zostają sami w domu, co ma mu ułatwić zdobycie serca kobiety. W tym samym czasie Nana, która coraz bardziej angażuje się w relację z Poyrazem, dokonuje zaskakującego odkrycia. Kobieta znajduje w kieszeni kurtki Poyraza tajemniczy przedmiot, który burzy jej dotychczasowe zaufanie i wywołuje falę podejrzeń. Czy mężczyzna rzeczywiście ma przed nią sekrety, czy to kolejny element złośliwej układanki Semiha? Z pewnością rodzące się uczucie zostanie wystawione na ciężką próbę, a intrygant ma szansę na realizację swojego planu.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Gdzie i kiedy można obejrzeć 925. odcinek "Dziedzictwa"?

Turecki hit „Dziedzictwo” jest dostępny dla widzów każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierę 925. odcinka zaplanowano na czwartek, 21 maja 2026 roku. Osoby, które przegapią transmisję telewizyjną, mają możliwość nadrobienia zaległości za pośrednictwem platformy TVP VOD, gdzie można znaleźć wszystkie dotychczasowe epizody.

O czym opowiada turecki serial "Dziedzictwo" i kogo w nim zobaczymy?

Fabuła skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, córek Yusufa, które żyją w skromnych warunkach, ale darzą się wielką miłością. Ich ścieżki rozchodzą się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Po narodzinach syna, który otrzymuje imię po dziadku, kobieta owdowieje i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią powierza opiekę nad pięciolatkiem swojej siostrze. Po jej odejściu, mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego Yamana, a Seher stawia sobie za cel odzyskanie siostrzeńca.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu w roli Seher

Berat Rüzgar Özkan wcielający się w Yusufa

Gülderen Güler grająca Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, siostrę Duygu

