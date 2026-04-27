Barwy szczęścia, odcinek 3377: Ewa powie babci, jak zabawiała się w nocy z Romeem! Zszokowana Elżbieta nie będzie mogła w to uwierzyć

Sylwia Fiutkowska
2026-04-27 13:12

W 3377 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta (Marzen Trybała) w końcu zgodzi się, aby Romeo (Jacek Tyszkiewicz) został na noc w jej domu. Ale tylko pod warunkiem, że będzie spał w pokoju gościnnym. I choć oczywiście, Bianchi na to przystanie, to jednak rankiem w 3377 odcinku "Barw szczęścia" seniorka nakryje go w pokoju Ewy (Gabriela Ziembicka) i dozna szoku. Zwłaszcza, gdy wnuczka otwarcie jej opowie, co tak naprawdę robili w nocy! Koniecznie poznaj szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 3377 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3377 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta wreszcie się zgodzi, aby Romeo nocował jej w domu. Tyle tylko, że jak podaje swiatseriali.interia.pl postawi przy tym jeden warunek. A mianowicie, że chłopak miałby spać w pokoju gościnnym, a nie wspólnym łóżku z Ewą. Oczywiście, Bianchi zgodzi się na takie rozwiązanie, jednak w nocy zakradnie się do pokoju ukochanej, gdzie nad rankiem nakryje go zszokowana seniorka, gdy wejdzie zapytać wnuczkę o śniadanie!

- A ty nie w pokoju gościnnym? - zdziwi się Elżbieta.

W tym momencie w 3377 odcinku "Barw szczęścia" Romeo zacznie się niefortunnie tłumaczyć. Ale na szczęście nie zostanie w tym samy, bo Ewa od razu go wspomoże, gdy jej ukochany nie będzie wiedział, co mówić! Tyle tylko, że to nie będzie prawda!

- No... byłem, oczywiście. Całą noc tam byłem, spałem tam, ale przyszedłem tutaj, żeby... - zacznie tłumaczyć Romeo, po czym Ewa wejdzie mu w słowo - Żeby mnie obudzić.

Ewa powie Elżbiecie, że spałą z Romeo w jej domu w 3377 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3377 odcinku "Barw szczęścia" Żeleńska wymownie się uśmiechnie, po czym zaprosi młodych do jadalni. W trakcie śniadania Romeo przeprosi seniorkę, że złamał jej zakaz i obieca, że to się więcej nie powtórzy. Ale wtedy Ewa już nie wytrzyma!

- Nie chciałbym, żeby pani pomyślała, że wykorzystuję gościnność - wyjaśni Romeo.

- Romeo niczego i nikogo nie wykorzystuje... To ja zaprosiłam go do swojego pokoju - wtrąci Ewa.

Oczywiście, wtedy w 3377 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi stanie w obronie ukochanej i powtórzy swoje kłamstwo, czym doprowadzi już Walawską do wybuchu.

- Przestań! - powie do ukochanego, po czym zwróci się do babci - Spaliśmy razem, babciu. Przepraszam, złamaliśmy ustalenia, ale taka jest prawda. Proszę, pogódź się z tym, że ze sobą sypiamy, tak będzie łatwiej dla wszystkich, naprawdę...

Zbuntowana Walawska postawi się babci w 3377 odcinku "Barw szczęścia"!

Słowa wnuczki w 3377 odcinku "Barw szczęścia" tak zszokują Elżbietę, że w pierwszej chwili zostawi je bez komentarza. Tym bardziej, że Ewa na tym nie poprzestanie i jeszcze wymownie jej to pokaże, gdy Romeo już zbierze się do wyjścia.

- Kocham go i nic tego nie zmieni - zapowie jej Ewa, po czym ostentacyjnie pocałuje chłopaka w usta.

Jednak po wyjściu chłopaka w 3377 odcinku "Barw szczęścia" i Żeleńska już nie wytrzyma i da wnuczce jasno do zrozumienia, że nie powinna jej prowokować takimi zachowaniami. Ale Ewie zdecydowanie nie spodoba się ta uwaga babci.

- Wolisz, żebym cię okłamywała? - zapyta ją Walawska.

- Wolałabym, żebyś nie miała powodu. Chcesz się zachowywać jak dorosła, a jeszcze dorosła nie jesteś... Mieszkasz tutaj i jesteś pod moją opieką - przypomni wnuczce.

- Babciu, kocham Romea i żadne twoje zakazy, nakazy i inne staroświeckie zasady tego nie zmienią. Pogódź się z tym i nie utrudniaj - powie stanowczo Ewa, po czym zakończy dyskusję i pójdzie do swojego pokoju.

