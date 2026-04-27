W poprzednim odcinku (3372) Daniel wszedł do redakcji „Szoku”, co rozwścieczyło Modrzyckiego. Mariusz załamał się kosztami rekultywacji gruntów, a Agata zgubiła dokumentację fotograficzną szkód w domu. Janka w końcu zdobyła się na szczerość i przeprosiła Kasię za swoje wcześniejsze intrygi.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3373

Dominika ponownie powierza opiekę nad lokalem Renacie, aby umożliwić Matiemu spotkanie z Sonią. Chce, by chłopak mógł spokojnie porozmawiać z matką, mimo że jej relacje z partnerką biznesową są dalekie od ideału.

Daniel po flircie ze szpitalną rejestratorką spotyka się z synem i próbuje narzucić Emilowi własną wizję męskości, przekonując go, że powinien „stwardnieć”, ograniczyć relacje z rówieśnikami i nawet zerwać niektóre przyjaźnie, które uznaje za szkodliwe. Ta postawa zaostrza konflikt z Asią i Hubertem, zaniepokojonymi jego ingerencją w wychowanie chłopca, szczególnie że Daniel forsuje „męskie” wzorce, jak strzelectwo czy bycie twardym, aż zaczyna decydować, z kim Emil może się przyjaźnić.

Hubert otrzymuje zaproszenie na balet w ramach podziękowania od ojca pacjentki - młodej tancerki, której wcześniej uratował życie na ulicy.

Ewa decyduje się zaprosić Romeo do swojego domu, chcąc uchronić go przed koniecznością spędzania zbliżających się świąt w towarzystwie Aleksa. Chłopcy nie mają najlepszej relacji - Podczas nieobecności Aleksa (który był w Anglii), Romeo zamieszkał z Aldoną i Borysem i stał się bliski Ewie, co wywołuje u Aleksa silne poczucie żalu.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3373. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)