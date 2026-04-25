Barwy szczęścia, odcinek 3373: Dominika wyrzuci uzależnioną Renatę z "Feel Good"? Sebastian postawi sprawę jasno - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3373 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3373 odcinku "Barw szczęścia" Dominika w końcu nie wytrzyma i poskarży się Sebastianowi na zachowanie Renaty. Bloch-Kowalska otwarcie wyzna mężowi, że nie może już polegać na swojej przyjaciółce, która ostatnio tylko ją zawodzi i przez to straszliwie się boi, co będzie dalej. W tej sytuacji jak podaje swiatseriali.interia.pl Kowalski uzna, że najlepszym rozwiązaniem byłoby odsunięcie jej wspólniczki.

- Myślę, że nie masz wyjścia i musisz ją odsunąć - doradzi jej Sebastian.

Jednak w 3373 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska nie będzie chciała o tym słyszeć. Szczególnie, że przecież Renata będzie nie tylko jej najbliższą przyjaciółką, ale też wspólniczką, co oznaczałoby, że wszystko spadłoby teraz na nią. Aczkolwiek jak słusznie zauważy jej mąż obecnie będzie podobnie, bo przecież nie będzie wiadomo, co w danej chwili strzeli jej do głowy.

- Kiedyś byłyśmy jak siostry. Ufałam jej, mogłam na niej polegać... - przypomni mu Dominika, po czym zapyta - Sama mam dalej prowadzić nasz wspólny biznes?

- Lepiej sama, niż ze wspólniczką, która zamiast być wsparciem, jest obciążeniem - uzna Kowalski.

Dominika uzna argumenty Sebastiana przeciwko Renacie w 3373 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3373 odcinku "Barw szczęścia" Dominika zda sobie sprawę, że jej mąż ma rację i oczywiście obieca się nad tym pochylić. Bloch-Kowalska postanowi rozważyć wszystkie za i przeciw, ale będzie świadoma, że to wcale nie będzie łatwa decyzja. Tym bardziej, że będzie nieść za sobą i kolejne konsekwencje.

- Musiałabym ją spłacić - stwierdzi Bloch-Kowalska, po czym doda, że jej na to nie stać.

Ale oczywiście, w 3373 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian ją w tym wesprze, za co żona będzie mu dozgonnie wdzięczna. Szczególnie, że sama już nie będzie w stanie sobie z tym poradzić.

- Może jeszcze wszystko się jakoś ułoży. Trzeba tylko zachować spokój - pocieszy ją Sebastian.

- Wiesz, że nie jestem cholerykiem, ale nawet mnie jest coraz trudniej powściągać emocje... Renata teraz nie jest do końca sobą. Nie wiem, czego się po niej spodziewać - westchnie smutno Dominika.

Tak Bloch-Kowalska utwierdzi się co do Renaty w 3373 odcinku "Barw szczęścia"!

Tuż po rozmowie z Sebastianem w 3373 odcinku "Barw szczęścia" Dominika uda się z Mateuszkiem (Filip Kowalewicz) na widzenie z Sonią (Weronika Nockowska). Bloch-Kowalska zostawi w tym czasie "Feel Good" pod opieką Renaty, która tym razem jej nie zawiedzie, tak jakby przeczuła rozmowę swojej przyjaciółki z mężem. Ale mimo tego Dominika postanowi ją skontrolować i wróci do lokalu.

- A gdzie Mateusz? - zainteresuje się nagle Renata.

- Miał już za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Po widzeniu zawiozłam go do domu - wyjaśni Dominika.

- No to trzeba było z nim zostać. Przecież nie musiałaś tu wracać - uśmiechnie się do niej przyjaciółka, ale Bloch-Kowalskiej nie podzieli jej entuzjazmu i da jej jasno do zrozumienia, że zjawiła się tam tylko dlatego, że chciała.

I wówczas w 3373 odcinku "Barw szczęścia" zabawa zacznie się od nowa, bo Renata znów zaatakuje swoją przyjaciółkę. Ale Dominika pozostanie jej nieugięta! Czy wówczas utwierdzi się w pomyśle Sebastiana i faktycznie ją odsunie? Przekonamy się niebawem!

- Skontrolować, jak sobie radzę - zakpi Renata, a gdy Dominika nic nie odpowie, to wszystko stanie się dla niej jasne - Wiem, że mi nie ufasz i chciałaś się upewnić, czy ogarniam...

- A ogarniasz? - zapyta ją wspólniczka, a po powrocie do domu zwróci się do Sebastiana - Nie chcę jej kontrolować, ale jeśli tego nie robię, nie mam pewności, że wszystko jest w porządku...

