Barwy szczęścia, odcinek 3372: Wielkie wyznanie Janki. Kasia w końcu usłyszy słowo "przepraszam"

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-24 13:14

W poniedziałek 4 maja w „Barwach szczęścia” zobaczymy początki kariery Daniela w redakcji „Szoku”, co wywoła spore zamieszanie i zazdrość współpracowników. Tymczasem u Pyrków Agata popełni błąd, który może słono kosztować Huberta, a Mariusz zmierzy się z wizją bankructwa przez ogromne koszty rekultywacji ziemi. Zachęcamy do śledzenia streszczeń i oglądania serialu, bo losy bohaterów komplikują się coraz bardziej z każdym odcinkiem.

Barwy szczęścia odc. 3339. Kasia (Katarzyna Glinka)
W poprzednim odcinku (3371) Kasia wróciła z urlopu i przeżyła szok na widok agresywnego zachowania Ksawerego, nad którym nikt nie potrafił zapanować. W domu Pyrków doszło do poważnej awarii i zalania mieszkania, co złośliwie punktowała Lucyna. Darek szykował się do wyjazdu do Lizbony, oferując swoje mieszkanie Kajtkowi, a Karpiuk w Brzezinach uratował Jankę z drogowej opresji, co pozwoliło jej dotrzeć do chorego ojca.

„Barwy szczęścia” odc. 3372: Daniel w "Szoku"

Daniel rozpoczyna pracę w redakcji tabloidu „Szok”, co jest bezpośrednią konsekwencją jego wcześniejszego bohaterstwa, gdy uratował lekarkę przed napastnikiem i zyskał zainteresowanie mediów. Weronika zauważyła w nim potencjał na nośny temat oraz nową twarz redakcji, jednak jego szybkie wejście do zespołu i bliska współpraca z dziennikarką wywołują wyraźną zazdrość Modrzyckiego, który zaczyna postrzegać go jako zagrożenie zarówno zawodowe, jak i osobiste, co zapowiada narastający konflikt w redakcji i możliwe próby podważenia pozycji Daniela.

„Barwy szczęścia” odc. 3372: Problemy Agaty i Huberta

Utrata kluczowych zdjęć potrzebnych do uzyskania odszkodowania stawia Agatę w bardzo trudnej sytuacji i może przekreślić szanse Huberta na odzyskanie pieniędzy, a problem ten wpisuje się w szerszy schemat jej impulsywnych decyzji finansowych, które już wcześniej prowadziły do poważnych konsekwencji i napięć w rodzinie Pyrków, dlatego obecny kryzys dodatkowo pogłębia stres i niepewność dotyczącą ich stabilności materialnej, zwłaszcza że w tle pojawiają się sugestie Lucyny o kolejnych kosztownych remontach domu, które jeszcze bardziej obciążają budżet.

„Barwy szczęścia” odc. 3372: Konflikt o Feel Good

Spór między Dominiką a Renatą o zakup lokalu Feel Good osiąga punkt krytyczny, ponieważ wielokrotne różnice zdań dotyczące prowadzenia biznesu i podejmowania decyzji finansowych doprowadzają do narastającej frustracji, a brak zaufania i odmienne wizje rozwoju sprawiają, że Dominika zaczyna rozważać całkowite zerwanie współpracy, co pokazuje, że ich relacja od dłuższego czasu była niestabilna i oparta na kompromisach, które przestają być możliwe do utrzymania.

„Barwy szczęścia” odc.3372: Janka i rodzinny kryzys

Zawał ojca Janki staje się dla niej silnym wstrząsem emocjonalnym, który zmusza ją do refleksji nad własnym postępowaniem i wcześniejszymi kłamstwami, dlatego dzięki wsparciu Mariusza i Kasi dziewczyna decyduje się przeprosić Sadowską, co stanowi ważny krok w jej przemianie i próbie naprawienia relacji.

„Barwy szczęścia” odc.3372: Karpiuk na skraju bankructwa

Informacja o ogromnych kosztach rekultywacji pogorzeliska, sięgających niemal pół miliona złotych, stawia Karpiuka w dramatycznej sytuacji finansowej i realnie zagraża przyszłości jego gospodarstwa, a w kontekście wcześniejszych problemów i trudnych doświadczeń na wsi oznacza to kulminację jego kryzysów, która może doprowadzić do konieczności sprzedaży majątku lub całkowitej zmiany dotychczasowego życia.

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Wielkie wyznanie Janki. Kasia w końcu usłyszy słowo przepraszam
Galeria zdjęć 12

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3372. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
