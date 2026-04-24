Barwy szczęścia, odcinek 3372: Wielkie wyznanie Janki. Kasia w końcu usłyszy słowo "przepraszam"

W poprzednim odcinku (3371) Kasia wróciła z urlopu i przeżyła szok na widok agresywnego zachowania Ksawerego, nad którym nikt nie potrafił zapanować. W domu Pyrków doszło do poważnej awarii i zalania mieszkania, co złośliwie punktowała Lucyna. Darek szykował się do wyjazdu do Lizbony, oferując swoje mieszkanie Kajtkowi, a Karpiuk w Brzezinach uratował Jankę z drogowej opresji, co pozwoliło jej dotrzeć do chorego ojca.

Barwy szczęścia. Szokujące odkrycie Łukasza. Dominika wścieknie się na Renatę

„Barwy szczęścia” odc. 3372: Daniel w "Szoku"

Daniel rozpoczyna pracę w redakcji tabloidu „Szok”, co jest bezpośrednią konsekwencją jego wcześniejszego bohaterstwa, gdy uratował lekarkę przed napastnikiem i zyskał zainteresowanie mediów. Weronika zauważyła w nim potencjał na nośny temat oraz nową twarz redakcji, jednak jego szybkie wejście do zespołu i bliska współpraca z dziennikarką wywołują wyraźną zazdrość Modrzyckiego, który zaczyna postrzegać go jako zagrożenie zarówno zawodowe, jak i osobiste, co zapowiada narastający konflikt w redakcji i możliwe próby podważenia pozycji Daniela.

„Barwy szczęścia” odc. 3372: Problemy Agaty i Huberta

Utrata kluczowych zdjęć potrzebnych do uzyskania odszkodowania stawia Agatę w bardzo trudnej sytuacji i może przekreślić szanse Huberta na odzyskanie pieniędzy, a problem ten wpisuje się w szerszy schemat jej impulsywnych decyzji finansowych, które już wcześniej prowadziły do poważnych konsekwencji i napięć w rodzinie Pyrków, dlatego obecny kryzys dodatkowo pogłębia stres i niepewność dotyczącą ich stabilności materialnej, zwłaszcza że w tle pojawiają się sugestie Lucyny o kolejnych kosztownych remontach domu, które jeszcze bardziej obciążają budżet.

„Barwy szczęścia” odc. 3372: Konflikt o Feel Good

Spór między Dominiką a Renatą o zakup lokalu Feel Good osiąga punkt krytyczny, ponieważ wielokrotne różnice zdań dotyczące prowadzenia biznesu i podejmowania decyzji finansowych doprowadzają do narastającej frustracji, a brak zaufania i odmienne wizje rozwoju sprawiają, że Dominika zaczyna rozważać całkowite zerwanie współpracy, co pokazuje, że ich relacja od dłuższego czasu była niestabilna i oparta na kompromisach, które przestają być możliwe do utrzymania.

„Barwy szczęścia” odc.3372: Janka i rodzinny kryzys

Zawał ojca Janki staje się dla niej silnym wstrząsem emocjonalnym, który zmusza ją do refleksji nad własnym postępowaniem i wcześniejszymi kłamstwami, dlatego dzięki wsparciu Mariusza i Kasi dziewczyna decyduje się przeprosić Sadowską, co stanowi ważny krok w jej przemianie i próbie naprawienia relacji.

„Barwy szczęścia” odc.3372: Karpiuk na skraju bankructwa

Informacja o ogromnych kosztach rekultywacji pogorzeliska, sięgających niemal pół miliona złotych, stawia Karpiuka w dramatycznej sytuacji finansowej i realnie zagraża przyszłości jego gospodarstwa, a w kontekście wcześniejszych problemów i trudnych doświadczeń na wsi oznacza to kulminację jego kryzysów, która może doprowadzić do konieczności sprzedaży majątku lub całkowitej zmiany dotychczasowego życia.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3372. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)