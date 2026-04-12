Barwy szczęścia, odcinek 3371: Tragiczny powrót Kasi i Mariusza do Brzezin. Padną wieści o wypadku!

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-04-12 9:24

W 3371 odcinku „Barw szczęścia” powrót Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński) do Brzezin, który miał być początkiem spokojniejszego czasu, zamieni się w prawdziwy koszmar. Po romantycznym wyjeździe zakochani wrócą do rzeczywistości z hukiem, a na miejscu czekać ich będą nie tylko dziwne zachowania, ale i dramatyczne wieści o wypadku. Jedno wydarzenie sprawi, że atmosfera w miasteczku gwałtownie się zmieni.

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka i Rafał Cieszyński jako Mariusz Karpiuk w serialu Barwy szczęścia.
Barwy szczęścia odc. 3334. Kasia (Katarzyna Glinka), Ksawery (Bartosz Gruchot) Barwy szczęścia odc. 3334. Kasia (Katarzyna Glinka), Ksawery (Bartosz Gruchot) Barwy szczęścia odc. 3232. Mariusz (Rafał Cieszyński), Kasia (Katarzyna Glinka), Ksawery (Bartosz Gruchot), Janek (Dawid Dąbrowski) Barwy szczęścia odc. 3297. Kasia (Katarzyna Glinka)
Galeria zdjęć 10

"Barwy szczęścia" odcinek 3371 - piątek, 1.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Już od pierwszych chwil po powrocie okaże się, że sielanka szybko się skończy. Kasia, jeszcze pod wpływem wspólnych chwil z Mariuszem, przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy zobaczy, jak zachowuje się Ksawery. Nastolatek zacznie przekraczać kolejne granice, a jego postawa wywoła poważne obawy o to, co dzieje się w jego życiu.

Kasia z przerażeniem odkryje zachowanie Ksawerego w 3371 odcinku "Barw szczęścia"

Nie będzie to zresztą nagła zmiana. Już wcześniej sytuacja wokół chłopaka zacznie się komplikować. Łukasz (Michał Rolnicki) zauważy, że Ksawery coraz bardziej się od niego oddala i w końcu zdecyduje się go śledzić, chcąc odkryć prawdę. Równocześnie narastać będzie konflikt między nim a Celiną (Oriana Krajewska), która uzna bunt nastolatka za naturalny etap dorastania i nie będzie dostrzegać zagrożenia.

Jeszcze wcześniej Łukasz spróbuje porozmawiać z Ksawerym o e-papierosie znalezionym w mieszkaniu Kasi, jednak chłopak wszystkiemu zaprzeczy. Sadowski nie odpuści i trafi na trop mężczyzny sprzedającego takie urządzenia nieletnim, co doprowadzi do ostrej konfrontacji i bójki. To tylko pokaże, jak poważny stanie się problem.

Wypadek w Brzezinach w 3371 odcinku "Barw szczęścia"

Kulminacja dziwnych wydarzeń nastąpi jednak dopiero w 3371 odcinku, gdy do strażaka dotrą niepokojące wieści o wypadku. Mariusz ponownie pokaże swoją odpowiedzialną stronę i ruszy na pomoc Jance (Oliwia Drożdżyk), bo to właśnie jej samochód  zepsuje się w drodze do szpitala do ojca. Karpiuk nie odpuści i będzie chciał pomóc kobiecie, która wprowadziła tyle zamieszkania do życia jego i Kasi. Niemal doszło do rozstania! Powrót z podróży nie będzie dla pary lekki.

