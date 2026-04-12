Barwy szczęścia, odcinek 3371: Tragiczny powrót Kasi i Mariusza do Brzezin. Padną wieści o wypadku!

"Barwy szczęścia" odcinek 3371 - piątek, 1.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Już od pierwszych chwil po powrocie okaże się, że sielanka szybko się skończy. Kasia, jeszcze pod wpływem wspólnych chwil z Mariuszem, przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy zobaczy, jak zachowuje się Ksawery. Nastolatek zacznie przekraczać kolejne granice, a jego postawa wywoła poważne obawy o to, co dzieje się w jego życiu.

Kasia z przerażeniem odkryje zachowanie Ksawerego w 3371 odcinku "Barw szczęścia"

Nie będzie to zresztą nagła zmiana. Już wcześniej sytuacja wokół chłopaka zacznie się komplikować. Łukasz (Michał Rolnicki) zauważy, że Ksawery coraz bardziej się od niego oddala i w końcu zdecyduje się go śledzić, chcąc odkryć prawdę. Równocześnie narastać będzie konflikt między nim a Celiną (Oriana Krajewska), która uzna bunt nastolatka za naturalny etap dorastania i nie będzie dostrzegać zagrożenia.

Jeszcze wcześniej Łukasz spróbuje porozmawiać z Ksawerym o e-papierosie znalezionym w mieszkaniu Kasi, jednak chłopak wszystkiemu zaprzeczy. Sadowski nie odpuści i trafi na trop mężczyzny sprzedającego takie urządzenia nieletnim, co doprowadzi do ostrej konfrontacji i bójki. To tylko pokaże, jak poważny stanie się problem.

Wypadek w Brzezinach w 3371 odcinku "Barw szczęścia"

Kulminacja dziwnych wydarzeń nastąpi jednak dopiero w 3371 odcinku, gdy do strażaka dotrą niepokojące wieści o wypadku. Mariusz ponownie pokaże swoją odpowiedzialną stronę i ruszy na pomoc Jance (Oliwia Drożdżyk), bo to właśnie jej samochód zepsuje się w drodze do szpitala do ojca. Karpiuk nie odpuści i będzie chciał pomóc kobiecie, która wprowadziła tyle zamieszkania do życia jego i Kasi. Niemal doszło do rozstania! Powrót z podróży nie będzie dla pary lekki.