Barwy szczęścia, odcinek 3376: Drugie zaręczyny Ewy i Romea! Szczęście narzeczonych nie potrwa długo - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3376 - piątek, 8.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" Romeo postanowi ponownie oświadczyć się Ewie. Ale tym razem już z prawdziwym pierścionkiem, kupionym u jubilera, a nie w wiejskim sklepie w Borkach, na czym nakryje go Ewelina (Amelia Listwoń), która do niedawna sama rywalizowała z przyjaciółką o względy Włocha. A teraz on zdecyduje się poprosić jej byłą rywalkę o rękę.

Oczywiście, to odkrycie mocno odbije się na Ewelinie. Ale mimo tego to nie Markowska nie stanie im na drodze do ich szczęścia, ani nawet nie Aleks (Hubert Wiatrowski), który wróci do domu na święta, przez co atmosfera między nimi znów będzie napięta. Jednak nawet to nie sprawi, że Romeo zrezygnuje ze swoich planów i w Wigilię w 3376 odcinku "Barw szczęścia" kolejny raz poprosi Ewę o rękę.

Ewa przyjmie drugie oświadczyny Romea w 3376 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" Walawska oczywiście ponownie zgodzi się wyjść za Romea i przyjmie jego oświadczyny. Mimo tego, iż Elżbieta (Marzena Trybała) wciąż będzie próbowała wybić jej ten związek z głowy. Tym bardziej, gdy odkryje, jak bardzo jej wnuczka się przez niego zmieniła, gdyż nie dość, że zechce mieszkać z chłopakiem czy zostawać u niego na noc, to jeszcze zacznie mu wysyłać intymne zdjęcia, co dla jej babci będzie już zdecydowanym wykroczeniem.

Do tego stopnia, że w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta za wszelką cenę będzie chciała wybić wnuczce z głowy ten związek. Tyle tylko, że nie będzie świadoma, że młodzi będą już po pierwszych zaręczynach, a Wigilię zaręczą się po raz drugi i już na poważnie. A co więcej postanowią to przypieczętować w łóżku. I wtedy znów się zacznie...

Elżbieta zniszczy związek Walawskiej i Bianchiego w 3377 odcinku "Barw szczęścia"?

Wszystko przez to, że w 3377 odcinku "Barw szczęścia" babcia Ewy nakryje ich razem w pokoju wnuczki, co doprowadzi do ich kolejnego konfliktu. Tym bardziej, że przecież Elżbieta kategorycznie nie zgodziła się, aby Romeo zostawał w jej domu na noc przed ich ślubem. I nie inaczej będzie i tym razem. Szczególnie, że świeżo upieczeni narzeczeni zrobią to za jej plecami.

Czy zatem w 3377 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta w końcu dopnie swego i zniszczy związek Ewy i Romea tuż po ich drugich zaręczynach? A może po dowiedzeniu się o radosnej nowinie zmieni zdania? Lub wręcz przeciwnie będzie tylko gorzej? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

