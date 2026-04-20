Barwy szczęścia, odcinek 3375: Tragiczny finał świąt u Grzelaków! Aleks zniknie po starciu z Romeem - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-20 11:26

W 3375 odcinku "Barw szczęścia" próba pogodzenia Aleksa (Hubert Wiatrowski) i Romea (Jacek Ryszkiewicz) przez Grzelaków będzie mieć tragiczny finał! Wszystko przez to, że po wspólnym ubieraniu choinki syn Aldony (Elżbieta Romanowska) nagle zniknie! Na szczęście, finalnie w 3375 odcinku "Barw szczęścia" późnym wieczorem młody Grzelak w końcu się odnajdzie, ale wówczas będzie już w naprawdę opłakanym stanie! Co się stanie Aleksowi i co dokładnie sprawi, że aż tak skończy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Aleks (Hubert Wiatrowski) i Romeo (Jacek Ryszkiewicz) z Barw szczęścia stoją po przeciwnych stronach świątecznej choinki, patrząc na siebie z niechęcią. Aleks, po lewej, ma na sobie granatową bluzę, a Romeo, po prawej, czarny sweter. To zdjęcie ilustruje napiętą atmosferę między bohaterami serialu Super Seriale przed dramatycznym finałem świąt u Grzelaków.
"Barwy szczęścia" odcinek 3375 - czwartek, 7.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3375 odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys (Jakub Wieczorek) za wszelką cenę spróbują pogodzić Aleksa z Romeem. Tym bardziej, że będą mieli przecież wspólnie spędzić Święta Bożego Narodzenia, a więc czas, który będzie sprzyjał pojednaniom. Zwłaszcza, że sytuacja między nastolatkami wciąż będzie napięta. Szczególnie, po pierwszych zaręczynach Ewy (Gabriela Ziembicka) z Włochem, który będzie chciał to zrobić ponownie.

I to wszystko sprawi, że w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Aleks wciąż będzie okazywał Romeowi niechęć. Zwłaszcza, że będzie on szczęśliwy z jego byłą dziewczyną, a jemu niekoniecznie będzie się układać, czego wówczas jeszcze nikt nie będzie świadomy. I stąd Grzelakowie nie odpuszczą i zlecą chłopakom wspólne ubieranie choinki, aby ich do siebie zbliżyć. Ale niestety osiągną zupełnie odwrotny skutek.

Aleks zniknie i wróci kompletnie pijany w 3375 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że po ich kolejnej konfrontacji w 3375 odcinku "Barw szczęścia" młody Grzelak nagle zniknie, a bliscy nie będą wiedzieli, co się z nim będzie dziać. Na szczęście, późnym wieczorem Aleks w końcu wróci do domu, jednak wcale nie odejmie swoim bliskim zmartwień, gdyż wówczas będzie już w naprawdę opłakanym stanie. A to dlatego, że będzie kompletnie pijany!

A co gorsza, w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Romeo nic sobie z tego nie zrobi, bo w tym samym czasie, gdy Aleks i jego opiekunowie będą przeżywali ten dramat, on będzie w najlepsze zabawiał się z Ewą w skateshopie Wiktora (Grzegorz Kestranek). Młody Kępski przyłapie ich na gorącym uczynku na monitoringu i tak tego nie zostawi, przez co tylko dołoży Grzelakom zmartwień!

Aldona dowie się o straszliwym dramacie syna w 3376 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3376 odcinku "Barw szczęścia" myśli Aldony będą przede wszystkim skupione wokół Aleksa. Tym bardziej, że Grzelakowa będzie na poważnie martwić się o syna, który zeszłej nocy wróci do domu pod wpływem alkoholu, co wcześniej nie będzie mu się zdarzać. Jednak teraz będzie ku temu powód, a winnym tego wcale nie będzie Romeo! Tylko jego brytyjska ukochana Wendy, która porzuci go tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" po wytrzeźwieniu Aleks otworzy się przed matką i opowie jej o swojej miłosnej porażce, którą szczęście Ewy i Romea tylko spotęguje. Oczywiście, Aldona wysłucha syna i za wszelką cenę spróbuje go pocieszyć i wesprzeć. Jednak czy to zdoła ukoić jego ból? Zwłaszcza po drugich zaręczynach Walawskiej i Bianchiego? Przekonamy się już niebawem!

Barwy szczęścia. Powrót Reginy do życia Justina. To podstęp Karoliny

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3364: Małgorzata z Józefiną znajdą Natalii nowe mieszk…