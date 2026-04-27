M jak miłość, odcinek 1929: Aneta podsłucha rozmowę Kasi i pozna sekret o zamianie wyników testu na ojcostwo! To dopiero początek, bo posunie się do szantażu - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Największa tajemnica Kasi wyjdzie na jaw w 1929 odcinku "M jak miłość" tuż po jej powrocie z podróży poślubnej z Mariuszem i Zosią! Nowożeńcy spędzą kilka dni w ciepłych zakątkach świata pod palmami. Kiedy Kasia wróci do Polski i przyjmie zaproszenie Anety na kolację, aby pochwalić się swoim szczęściem, zdjęciami z wycieczki, a także filmem z wesela, miesiąc miodowy zamieni się w koszmar.

Wizyta pijanej Sokołowskiej u Anety w klinice w 1929 odcinku "M jak miłość"

A zacznie się od tego, że Aneta w 1929 odcinku "M jak miłość" wspomni o najściu w klinice Anki Sokołowskiej. Pijana była przyjaciółka Kasi zjawi się w gabinecie Chodakowskiej, aby opowiedzieć jej, jak skrzywdziła byłego męża. Laborantkę, która Kasię szantażowała, pod wpływem alkoholu, okaże się wyjątkowo rozmowna.

- Gdyby pani wiedziała jaki jest z Kaśki numer, co ona zrobiła swojemu byłemu mężowi...

Ostatecznie Sokołowska nie wyda sekretu Kasi, bo w 1929 odcinku "M jak miłość" rozmowę przerwie im nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk). Tyle że Anecie nie da to spokoju. Gdy więc wieczorem Kasia zjawi się na proszonej kolacji, Aneta od razu zapyta ją, czemu Anki nie było na ślubie i wesel, a także wspomni o jej wizycie w klinice. Spanikowana Kasia spróbuje zrobić z Sokołowskiej wariatkę i alkoholiczkę.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1929: Tak się skończy spotkanie Jakuba z Kasią i Mariuszem. Popłacze się, kiedy wyda się, że Karski jest ojcem jej córki - WIDEO

Aneta w 1929 odcinku "M jak miłość" usłyszy, jak Kasia przyzna się do zamiany wyników testu na ojcostwo

Później w 1929 odcinku "M jak miłość" Aneta usłyszy, jak Kasia pokłóci się z Sokołowską przez telefon. Żona Mariusza owie głośno o zamianie wyników testu na ojcostwo.

- Anka, czego ty jeszcze chcesz ode mnie?! Mało pieniędzy wyciągnęłaś?!

- Należało mi się. Za to wszystko, co dla ciebie zrobiłam!

- Wiesz co, szkoda, że mi wtedy nie odmówiłaś! Żałuję, że poszłam z tym do ciebie i żałuję, że wpadłam na ten kretyński pomysł zamiany wyników testu na ojcostwo!

Przeczytaj także: M jak miłość, odcinek 1929: Martyna zobaczy Jakuba z Kasią i Mariuszem i aż ją zamuruje! Będzie musiała przyznać się, że Karski jest ojcem jej córki - WIDEO

Kasia w 1929 odcinku "M jak miłość" zaszantażuje Anetę, że się zabije, jeśli ją wyda!

W tym momencie w 1929 odcinku "M jak miłość" Kasia zauważy stojącą w drzwiach Anetę i aż zblednie. Stanie się dla niej jasne, że przyjaciółka poznała już jej sekret i że teraz może ją wydać przed Jakubem i Mariuszem.

- Czy to jest prawda? O tym teście na ojcostwo to jest prawda? Kasiu, spójrz na mnie... Boże drogi - Aneta nie będzie wiedziała, co powiedzieć.

- Aneta, błagam cię, nie mów nikomu. Jeżeli powiesz, to...

- To co?

- Chyba się zabiję!

- No jeszcze szantaż, pięknie... Wiesz co... - Chodakowska nie dokończy, bo usłyszy dźwięk dzwonka do drzwi.

Jakub nie domyśli się, dlaczego Kasia płacze w 1929 odcinku "M jak miłość"

Do mieszkania Chodakowskich w 1929 odcinku "M jak miłość" przyjdzie Jakub, zaproszony na mikołajki przez Olka (Maurycy Popiel) i sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej. Aneta zaniemówi. Nie wyprosi Karskiego, jednocześnie nie wiedząc, jak wyjaśnić mu obecność Kasi.

- Co, Olek nie uprzedził cię, że wpadniemy dzisiaj z Martyną na kolację?... Kasia? Co tu robisz? Dlaczego płaczesz? - zapyta byłą żoną Jakub, lecz nie dostanie odpowiedzi.

Tuż po Karskim zjawi się w dodatku Mariusz... - Ho, ho, ho! Czy ktoś tu był dziś grzeczny? - uśmiech Sanockiego zniknie z twarzy na widok płaczącej Kasi i Jakuba, który nie będzie wiedział, co tak naprawdę się dzieje.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?