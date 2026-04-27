M jak miłość, odcinek 1928: Magda po ataku Pauliny dostanie od niej tajną wiadomość! Będzie zeznawać przeciwko Jabłońskiemu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1928 - poniedziałek, 27.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1928 odcinku „M jak miłość” dla Magdy i Andrzeja stanie się jasne, że za zachowaniem Pauliny kryje się coś więcej niż zwykły strach, zwłaszcza że gangster już wcześniej będzie groził, iż jeśli Paulina się nie podporządkuje, ktoś z jej otoczenia może ucierpieć.

Kulminacja nastąpi przed bistro Kingi, gdzie Magda spróbuje spokojnie porozmawiać z Pauliną i zrozumieć jej nagłą zmianę. Wtedy Lipska całkowicie straci nad sobą panowanie. Wybuchnie gniewem, rzuci się na Budzyńską, zacznie ją szarpać i spróbuje uderzyć. Sytuację przerwie dopiero pojawienie się Andrzeja, ale dla Magdy będzie to ogromny szok. Tym bardziej że jeszcze niedawno traktowała Paulinę jak osobę, której warto pomóc.

Dziwna scena przed bistro da Magdzie do myślenia

Po tej dramatycznej scenie Budzyńscy wrócą do domu, a Magda wciąż będzie roztrzęsiona po ataku. Wtedy wydarzy się coś, czego kompletnie się nie spodziewa. Z jej portfela wypadnie niepozorna karteczka, którą ktoś musiał wcześniej podrzucić. Szybko okaże się, że to wiadomość od samej Pauliny.

Ukryta wiadomość od Pauliny w 1928 odcinku "M jak miłość"

Będę zeznawać przeciwko Igorowi, muszę uśpić jego czujność. Nie dzwoń do mnie, odezwę się - przeczyta Budzyńska.

Treść liściku nie pozostawi wątpliwości: Lipska wcale nie zmieniła frontu tak, jak wszyscy sądzili. Wyjaśni, że zamierza zeznawać przeciwko mężowi i współpracować z organami ścigania, ale aby to było możliwe, musi uśpić jego czujność i grać według jego zasad. Poprosi też, by Magda się z nią nie kontaktowała i poczekała na dalszy sygnał.

W tym momencie wszystko zacznie układać się w całość. Atak przed bistro okaże się elementem większego planu, który ma przekonać Jabłońskiego, że Paulina całkowicie się odcięła od Budzyńskich. To oznacza, że kobieta świadomie naraża się na ogromne niebezpieczeństwo, by ostatecznie doprowadzić do upadku męża.