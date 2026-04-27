M jak miłość, odcinek 1928: Naiwna Majka uwierzy, że Tomek ją kocha. Mateusz zrezygnuje z walki o jej miłość - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1928 - poniedziałek, 27.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

To Mateuszowi w 1928 odcinku "M jak miłość" Majka będzie zawdzięczała życie po tym, jak podczas poszukiwań zaginionego 5-latka w Kampinosie będzie miała wypadek, zrani się w nogę i tylko minuty będą decydowały o tym, że nie wykrwawi się na śmierć. Ale kiedy ranna ukochana Mostowiaka trafi do szpitala, on nie będzie mógł jej nawet odwiedzić. Bo Tomek nie odstąpi Majki nawet na krok.

Urodzinowa niespodzianka Mateusza dla Majki w 1928 odcinku "M jak miłość"

Ponieważ wypadek Majki wydarzy się w dniu jej urodzin, Mateusz w 1928 odcinku "M jak miłość" zadba o to, by nawet w tak przykrych okolicznościach mogła świętować tej wyjątkowy dzień. Mostowiak zaniesie do Majki do szpitala tort i kwiaty, lecz wręczy urodzinową niespodziankę Tomkowi. Dlaczego? Żeby Kubicki zdobył u swojej dziewczyny dodatkowe punkty. Ostatnio nie jest wzorem idealnego chłopaka. Ciągle zdradza Majkę z innymi i będzie miał dziecko z jedną z kochanek. Ciężarna Justyna lada moment urodzi.

Majka w 1928 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, że prezent Tomka jest od Mateusza

Na widok bukietu i tortu w 1928 odcinku "M jak miłość" Majka nie uwierzy we własne szczęście. Szczególnie po tym, jak Tomek wyzna jej, jak jest dla niego ważna. Zaślepiona miłością do zdrajcy i kłamcy ani przez chwilę nie pomyśli, że urodzinowy prezent to zasługa Mateusza, który jest w niej zakochany bez wzajemności.

Po odwiedzinach w szpitalu Mostowiak odbierze telefon od babci Barbary (Teresa Lipowska), która wyczuje, że jej w wnukiem dzieje się coś złego.

- Przepraszam cię bardzo, ale wiesz, jak to jest z babciami. Wszystko u ciebie w porządku? Mateuszku, nic złego się nie wydarzyło?

- Nie, wszystko w porządku. Lepiej powiedz, co tam u was... - uspokoi babcię Mateusz, który cały czas będzie rozpamiętywał chwile spędzone z Majką. Uzna jednak, że na tym koniec, że musi odpuścić sobie dziewczynę Tomka, bo przecież Majka nigdy nie zerwie z Kubickim.

M jak miłość.Atak na Magdę. Dramatyczny finał poszukiwań dziecka w lesie!

M jak miłość. Tomek nie wpuści zakochanego Mateusza do Majki

"M jak miłość" obsada 1928 odcinka - kto wystąpi?

- Barbara Mostowiak - Teresa Lipowska

- Mateusz Mostowiak - Rafał Kowalski

- Majka - Matylda Giegżno

- Tomek Kubicki - Chris Cugowski

- Janek Winiar, przyjaciel Mateusza - Jakub Sirko

- Matylda - Klementyna Lamort

- Zuza - Natalia Sitarska

- Magda Budzyńska - Anna Mucha

- Andrzej Budzyński - Krystian Wieczorek

- Igor Jabłoński - Marcin Piętowski

- Paulina Lipska-Jabłońska - Maria Wieczorek

- Kamil Gryc - Marcin Bosak

- Anita - Melania Grzesiewicz

- Adam Werner - Jacek Kopczyński

- Sylwia Kostecka - Hanna Turnau

- pani Ola - Ewa Kolasińska

- dowódca - Mikołaj Hajduk

- pułkownik - Dawid Miązek

- zaginiony 5-letni Krzyś - Leon Witak.