M jak miłość, odcinek 1929: Pijana Anka narobi wstydu Anecie. Sowiński przyłapie szantażystkę Kasi i się zacznie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia nie będzie odbierać telefonu od szantażystki Anki, która jest odpowiedzialna za sfałszowanie wyników testu na ojcostwo, dzięki którym Mariusz (Mateusz Mosiewicz) wierzy, że to on jest biologicznym ojcem córki lekarki. Anka niemal całą ciążę wyciągała od Kasi pieniądze, szantażowała ją i chciała ugrać dla siebie jak najwięcej. Groziła, że prawda wyjdzie na jaw, a Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) oraz Mariusz poznają prawdę.

Pijana Anka wtargnie do kliniki

Jakie będzie zaskoczenie Anety, kiedy w drzwiach gabinetu pojawi się koleżanka Kasi i to ewidentnie w stanie wskazującym. Chodakowska z rezerwą spojrzy na wyczyny kobiety, która zacznie w kółko powtarzać, że lekarka nie odbiera od niej telefonu.

- Ja wiem, że Kasia wyszła za mąż, wyjechała na urlop, ale próbowałam się z nią skontaktować, nie odbiera ode mnie telefonu znamy się od lat - powie Anka. - Ona mnie unika... - Dobrze się pani czuje? - zapyta Chodakowska widzą wyraźnie wskazujący stan kobiety. - Miałam nadzieję, że wpadnie tutaj po powrocie... - Ale jak widać, nie wpadła, a teraz proszę wyjść, bo ja jestem w pracy - ostro utnie Aneta. - Ludzie zapominają często o różnych przysługach... - Nie będę z panią rozmawiać, pani jest pijana. - Oj tam od razu pijana. Gdyby pani wiedziała jaki jest z Kaśki numer, co ona zrobiła swojemu byłemu mężowi...

Sowiński przyłapie Ankę i Anetę. Rzuci niewybredne komentarze

Anka nie zdąży wywlec tematu ojcostwa, bo do gabinetu wkroczy Aleksander. Szybko zauważy stan Anki i wrednie skomentuje to do Anety. Szantażystka Anka faktycznie wyjdzie z kliniki, ale to nie koniec. Jeszcze w tym samym dniu w 1929 odcinku "M jak miłość" Chodakowska usłyszy rozmowę Kasi i dowie się, że Jakub jest ojcem jej córki. Cała prawda się posypie!