M jak miłość, odcinek 1930: Natalka wystawi Adama dla Mikołaja! Potajemnie spotka się z dyrektorem szkoły - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Mikołaj Lipiński wkroczy między Natalkę i Adama Karskiego w 1930 odcinku "M jak miłość" w dniu, w którym komendant policji z Lipnicy zaplanuje romantyczne oświadczyny. Los nie będzie jednak sprzyjał Adamowi, który przez głupią zabawę Hani (Wiktoria Basik) straci pierścionek zaręczynowy dla Natalki. 11-latka niechcący wrzuci pierścionek do umywalki w łazience. Co prawda Karski znajdzie zgubę, ale przy okazji zaleje całą łazienkę i przy okazji siebie...

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1930: Natalka przyzna się Barbarze, że wcale nie kocha Adama? Przyjmie oświadczyny Karskiego, ale nie na to liczyła - ZDJĘCIA

Panika Natalki na widok Mikołaja na komisariacie w 1930 odcinku "M jak miłość"

Nieco wcześniej, w 1930 odcinku "M jak miłość" Mikołaj zajrzy na komisariat policji w Lipnicy razem z tamtejszym wójtem. Na widok dyrektora szkoły Natalka wpadnie w panikę. Będzie przekonana, że Lipiński złoży na nią oficjalną skargę do Adama po pechowym zatrzymaniu i wypadku przed szkołą. Nic takiego się jednak nie stanie, a Karski zawiadomi Natalię, że chodzi o bezpieczeństwo dzieci na drodze. Mikołaj załatwi u Karskiego wykłady dla uczniów w szkole, prosząc, aby poprowadziła je właśnie Natalka.

Natalka przyjmie zaproszenie Mikołaja na randkę w 1930 odcinku "M jak miłość"

Jakby tego było mało w 1930 odcinku "M jak miłość" Mikołaj zaprosi Natalkę na kawę, choć na ostatnie umówione spotkanie nie przyszła. Będzie wręcz nalegał na wspólne wyjście z policjantką, nie zważając na to, że ona jest z Adamem. Oczywiście Karski się o tym nie dowie, bo Natalka po kryjomu pojedzie na randkę z Mikołajem. Oboje będą się świetnie bawić w swoim towarzystwie...

Nieprzypadkowo w 1930 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) zapyta Natalię, czy naprawdę kocha Adama i czy jej związek z Karskim to coś poważnego. Mimo że Natalka potwierdzi, zrobi to bez entuzjazmu.

