Barwy szczęścia, odcinek 3356: Lea musi stawić czoła trudnej prawdzie o ojcu. Przed nią trudna przyszłość

W poprzednim odcinku (3355) wiadomość o spotkaniu Jerzego z Wandą wywołała zazdrość Małgorzaty, co doprowadziło do bezpośredniej konfrontacji obu kobiet. Równolegle Borys odbył z Romeo poważną rozmowę o odpowiedzialności, ponieważ mężczyzna był świadomy intymnych planów chłopaka. Ewa poprosiła Elżbietę o dyskretne wsparcie podczas wizyty u ginekologa przed nadchodzącym weekendem z ukochanym. Tymczasem wyidealizowany obraz Oli w oczach Justina uległ zniszczeniu, a Tomasz skonfrontował się z Madzią, obwiniając ją o ujawnienie Oliwce jego fascynacji Grażyną.

Barwy szczęścia. Asia odkryje, gdzie Daniel zabiera ich syna!

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3356

Basia podejmuje ostateczną decyzję o wycofaniu się z aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. Fakt, że w nowym etapie życia towarzyszy jej Tolek, który dodatkowo wprowadza się do przyjaciółki, spotyka się z wyraźną dezaprobatą Czesława. Równolegle Natalia - realizując prośbę Rawiczowej - udaje się do aresztu na spotkanie z Cezarym. Konsekwencją tej wizyty jest konieczność odbycia z Leą niezwykle trudnej rozmowy o niepewnej przyszłości ojca. Tymczasem przedweekendowe przygotowania Borysa i Aldony przerywa Elżbieta, domagając się poważnej dyskusji na temat relacji pomiędzy Ewą a Romeo.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3356. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

Sonda Oglądasz "Barwy szczęścia"? TAK NIE TYLKO CZASEM