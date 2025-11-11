Barwy szczęścia, odcinek 3255: Oczyszczająca rozmowa Borysa z Romeo. Wyzna wreszcie, co naprawdę czuje - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-11-11 11:19

W 3255 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do niezwykle szczerej rozmowy, jakiej nikt się nie spodziewał. Romeo (Jacek Tyszkiewicz), po serii nieporozumień z Ewą (Gabriela Ziembicka) i Eweliną (Amelia Listwoń), wreszcie otworzy się przed Borysem (Jakub Wieczorek). To właśnie Grzelak, który od początku miał do chłopaka sporo sympatii, wyciągnie do niego rękę i spróbuje pomóc mu zrozumieć własne błędy. W 3255 odcinku "Barw szczęścia" Borys nie tylko wysłucha młodego Włocha, ale też doda mu otuchy i sprawi, że Romeo po raz pierwszy od dawna poczuje, że może jeszcze wszystko naprawić.

"Barwy szczęścia" odcinek 3255 - środa, 12.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3255 odcinku "Barw szczęścia" Borys zaprosi Romea na mecz, ale szybko zauważy, że jego towarzysz jest nieobecny myślami. Mina Włocha będzie mówiła wszystko – żal, wstyd i bezsilność. Grzelak postanowi więc porozmawiać z nim szczerze, nie naciskając, ale zachęcając do otwartości. I wtedy Romeo pęknie.

Oczyszczająca rozmowa Romeo z Borysem

Mam bana u wszystkich – wyzna ze spuszczoną głową.

– Wiesz, trochę sobie na to zapracowałeś, co? – zapyta spokojnie Borys.

Wiem, ale wstydziłem się, że jestem bezdomny. Nagadałem ludziom głupot, a z Ewą i Eweliną to w ogóle wyszło bez sensu.

A któraś z nich tak naprawdę ci się podobała? – dopyta Grzelak.

Obie są spoko, ale Ewa fajniejsza. Teraz obie obraziły się na mnie i tego nie da się już odkręcić – przyzna bezradnie Romeo.

Wtedy Borys spróbuje podnieść go na duchu i uzna, że nigdy nie ma do końca straconej sprawy. Czasem wystarczy tylko powiedzieć prawdę.

Zmiana Romeo. Posłucha rady Borysa i odzyska przyjaźń?

Ta rozmowa stanie się dla Romea przełomem. W 3255 odcinku "Barw szczęścia" chłopak po raz pierwszy powie głośno, co naprawdę czuje i dlaczego zachował się tak, jak się zachował. Zrozumie, że jego kłamstwa i wstyd przed przeszłością sprawiły, że stracił zaufanie przyjaciółek. Dzięki wsparciu Borysa postanowi wreszcie coś z tym zrobić i odbudować to, co zniszczył.

Jeszcze tego samego dnia Włoch odważy się spotkać z Ewą i Eweliną, by opowiedzieć im prawdę o sobie i spróbować naprawić relacje. Niestety, dziewczyny nie dadzą się łatwo przekonać. Choć wysłuchają jego tłumaczeń, to nie będą gotowe tak szybko wybaczyć. Czy słowa Borysa okażą się prorocze i Romeo rzeczywiście zdoła odzyskać ich zaufanie? Czy szczerość wystarczy, by zmazać dawne winy? Odpowiedź poznamy już w 3255 odcinku "Barw szczęścia"!

Barwy szczęścia. Mirek zostanie modelem i wpadnie szpony agentki Justyny