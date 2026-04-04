W poprzednim odcinku (3354) relacje Oliwki i Kępskiego pogorszyły się z powodu jego zatajonego spotkania z Grażyną. Zbrowska nie znalazła oparcia w Madzi, która postanowiła zachować bezstronność. W hotelu Justin bezskutecznie kwestionował zarządzenia Stańskiego, a Karolina próbowała zapewnić sobie lojalność Kajtka, wręczając mu potajemną premię. Z powodu niefortunnego wypadku Krystyny i odwołania partii brydża Jerzy spędził wieczór sam na sam z Wandą. Równolegle Aldona i Borys podjęli decyzję o wizycie u Aleksa w Anglii, a Ewa wykorzystała nieobecność babci, by zaprosić do siebie Romeo.

Emil nie przyzna się Asi, gdzie go zabiera ojciec!

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3355

Wiadomość o spotkaniu Jerzego z Wandą budzi zazdrość Małgorzaty, co nieuchronnie prowadzi do bezpośredniej konfrontacji obu kobiet. Równolegle Borys odbywa z Romeo poważną rozmowę o odpowiedzialności - mężczyzna jest bowiem w pełni świadomy intymnych planów chłopaka. Z kolei sama Ewa prosi Elżbietę o dyskretne wsparcie podczas wizyty u ginekologa przed nadchodzącym weekendem z ukochanym. Tymczasem wyidealizowany obraz Oli w oczach Justina ulega zniszczeniu, m. in. przez to w jaki sposób Aleksandra dba o przestrzeń wokół siebie. Okazuje się, że jest bałaganiarą, co mocno razi Justina. Tomasz z kolei konfrontuje się z Madzią, obwiniając ją o ujawnienie Oliwce jego fascynacji Grażyną.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3355. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

