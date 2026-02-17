Barwy szczęścia, odcinek 3328: Cezary zawalczy o Natalię, ale będzie już za późno! To zniszczy między nimi wszystko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3328 - wtorek, 2.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3328 odcinku "Barw szczęścia" Cezary w końcu się opamięta i wróci do Polski z Brukseli, dokąd wyjechał niby służbowo. Ale tak naprawdę uciekł tam przed Natalią, gdy ich małżeństwo zaczęło się sypać tuż po tym, jak Zwoleńska doniosła na męża Kodurowi (Oskar Stoczyński), dzięki czemu ten uratował go przed zasadzką policji, narażając przy tym i siebie.

Tyle tylko, że Rawicz nie mógł tego darować swojej żonie, na którą śmiertelnie się obraził, unikał jej, aż w końcu wyjechał. A w 3322 odcinku "Barw szczęścia" na dodatek jeszcze postanowi do niej nie wracać, gdyż przedłuży swój pobyt za granicą i utnie z nią kontakt.

Natalia i Cezary wrócą do siebie w 3328 odcinku "Barw szczęścia", ale nie na długo!

Jednak już w 3328 odcinku "Barw szczęścia" Rawicz w końcu zmądrzeje i postanowi zawalczyć o swoją żonę. Tyle tylko, że na to będzie już trochę za późno, bo pod jego nieobecność Zwoleńska już zdąży przygotować i złożyć pozew rozwodowy. A to i tak będzie dopiero początek...

Co prawda, w 3328 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie po szczerej rozmowie znów się do siebie zbliżą. Do tego stopnia, że spędzą wspólnie miły wieczór przy winie, a co najważniejsze wreszcie będą razem. Ale to wcale nie potrwa długo...

Aresztowanie Rawicza w 3329 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi do końca jego małżeństwa ze Zwoleńską!

Wszystko przez to, że już w 3329 odcinku "Barw szczęścia" z samego ranka w ich domu zjawi się i policja. Funkcjonariusze nie tylko przeszukają ich dom, ale także w końcu zatrzymają nie tylko Cezarego, ale i Józefinę (Elżbieta Jarosik), bo i tak dojdą do tego, że to oni chcieli zabić Andrzeja (Leon Charewicz) w celi! A Zwoleńska już nie będzie w stanie ich uratować!

I choć w 3330 odcinku "Barw szczęścia" prawniczka stanowczo odmówi składania zeznań przeciwko swojemu mężowi, to jednak po jego aresztowaniu podejmie ostateczną decyzję o końcu ich małżeństwa, o czym osobiście go poinformuje w trakcie widzenia. Tym bardziej, że to wszystko sprowadzi kłopoty i na nią, przez jej powiązania z rodziną Rawiczów, a także ostrzeżenie w ich sprawie Kodura, który także będzie przesłuchiwany. A do tego wszystkiego dojdzie jeszcze materiał Modrzyckiego (Piotr Ligienza) w "Szoku", który dodatkowo pogrąży Cezarego...

