Barwy szczęścia, odcinek 3320: Powrót Marysi do domu Pyrków. Nie powstrzyma się, by nie wtrącić swoich trzech groszy na ślubie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3320 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Marysia zadzwoniła do Huberta już z USA i poinformowała o zaręczynach mamy (Olga Jankowska) i o tym, że będzie mieć brata. I przeprosiła go, że w Polsce była dla niego „taka niedobra”.

Powrót Marysi w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marysia znowu pojawi się w domu przy ulicy Zacisznej. Asia i Hubert wezmą romantyczny ślub w swoim ogrodzie – to tam złożą przysięgę, a Myszka przyleci ze Stanów Zjednoczonych sama, bez Klary. Tak, jak wcześniej, niemal rok temu, poleciała do mamy bez nikogo z rodziny na pokładzie samolotu. Dla nowożeńców będzie to najpiękniejszy dzień w ich życiu, ale Marysia zacznie dopytywać:

- A taki ślub w ogrodzie to będzie ważny?

Kiedy usłyszy, że tak, zapyta znowu:

- Ale dlaczego tutaj?

- Bo ten dom to dla mnie najważniejsze miejsce na ziemi... Zwłaszcza, kiedy ty tu jesteś!

Nieco wcześniej Hubert przekona się, że ten właśnie dom nie jest równie ważny dla Agaty (Natalia Zambrzycka). Pyrka będzie namawiał siostrę do wykupu współwłasności, by spłacić żądającą tego Iwonę (Izabela Zwierzyńska). Nie będzie miał innego wyjścia, by zachować dom. Agata i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) ostatecznie go zawiodą i postanowią kupić własne mieszkanie, a Hubert odczuje to jako wielką zdradę.

Jako pierwsi nowożeńcom złożą życzenia Emil (Artem Malaszczuk) z Marysią:

- Bądźcie szczęśliwi! Zawsze!

Powrót Danka w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia” weselną zabawę rozkręci Tolek (Marek Siudym):

- Proszę państwa, odbijany!

Emil pogodzi się z Emilką (Jessica Frankiewicz). Ale w trakcie imprezy weselnej z twarzy Asi nagle spełznie uśmiech, bo zobaczy kogoś, kogo wcale nie będzie chciała widzieć:

- O nie...

- Co się stało?... Kto to jest? – zapyta Hubert.

- Daniel… Mój były!…

Danek (Marcin Bikowski) zjawi się w życiu Asi, by po latach nagle zainteresować się swoim synem, Emilem.