Barwy szczęścia, odcinek 3315: Celina znajdzie Łukasza wycieńczonego w lesie! Tak uratuje mu życie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3315 - czwartek, 12.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina obieca Ksaweremu (Bartosz Gruchot), że powiadomi go, gdy tylko dowie się czegoś o Łukaszu. I po tym, jak on zapyta ją z nadzieją, czy go znajdą, odpowie zdecydowanie, że tak. Ksawery bardzo ufa Brońskiej, a Agnieszkę (Katarzyna Tlałka) tylko toleruje.

Celina odnajdzie Łukasza w 3315 odcinku "Barw szczęścia”

Kiedy Agnieszka będzie zatrzymana w komisariacie przez Kodura (Oskar Stoczyński), Łukasz zdoła uciec ze swojego więzienia. Tak uniknie śmierci z głodu i pragnienia. W 3315. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina znajdzie go, półprzytomnego i zadzwoni do służb ratunkowych:

- Już wszystko dobrze, mamy cię… Żyjesz! (...) Poraniony i wyczerpany człowiek na drodze między Dębnikami a Telążnią, na ósmym kilometrze, jest odwodniony i wycieńczony! Traci przytomność!... Proszę przysłać też patrol policji!

Do szpitala, dokąd zostanie zawieziony Sadowski, przyjedzie Kasia i zapyta, czy się obudził.

- Nie, ale… żyje. I wyjdzie z tego.(...) Jak ja żałuję, że nie znalazłam go wcześniej… - zacznie się obwiniać Brońska.

- Przestań i tak zrobiłaś bardzo dużo!… Gdyby nie ty, nie wiadomo, jak długo błądziłby po tym lesie… W jakim byłby stanie, gdyby ktoś wreszcie się zatrzymał… Ja i Ksawery do końca życia będziemy twoimi dłużnikami! – powie jej Górka.

Propozycja Łukasza w 3319 odcinku "Barw szczęścia”

W 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz będzie cierpiał na bezsenność. Za radą Bruna (Lesław Żurek) podejmie prawdopodobnie terapię. Zaskoczy Celinę propozycją, by byli razem, licząc na to, że ona się zgodzi. Ale to nie okaże się wcale takie proste...

Barwy szczęścia. „Romantyczny" wieczór Agnieszki i porwanego Łukasza