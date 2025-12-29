Barwy szczęścia, odcinek 3297: Dramat Mirka! Przez Justynę nie zda poprawkowej matury? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3297 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3297 odcinku "Barw szczęścia" Beata (Anita Jancia-Prokopowicz) i Bogusia (Halina Bednarz) zaczną na poważnie martwić się o Mirka, który przed swoją poprawką matury z języka polskiego stanie się prawdziwym kłębkiem nerwów. Macocha i babcia młodego Wójcika będą przekonane, że chłopak ogromnie stresuje się egzaminem dojrzałości i nawet przez myśl im nie przejdzie, że jego myśli mogą w tym momencie krążyć zupełnie gdzie indziej.

I choć Saganowska już wcześniej domyśli się, że między Mirkiem, a Justyną musiało dojść do czegoś złego, gdy chłopak znów wróci do Damiana (Michał Lesień-Głowacki) z podkulonym ogonem, tak jak wtedy, gdy nie zda matury, a Zytko go wyrzuci, aby świętować z koleżankami. Jednak w 3297 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie świadoma, że to właśnie ona spędza synowi jej męża sen z powiek!

Zakochany Mirek nie będzie mógł zapomnieć o Justynie w 3297 odcinku "Barw szczęścia" nawet po ich rozstaniu!

A niestety w 3297 odcinku "Barw szczęścia" będzie! I nic dziwnego, gdyż przecież dopiero co para się rozstanie, gdy Mirek nakryje Justynę flirtującą z trenerem! I wówczas boleśnie wrócą do niego słowa, wypowiadane przez Justynę do Doroty (Karina Seweryn), że młody Wójcik nic dla niej nie znaczy, gdyż dla niej liczy się tylko zabawa, czego i on był świadkiem. Do tego stopnia, że między kochankami dojdzie do tak burzliwej awantury, że aż zakończy się ona ich rozstaniem! I to na chwilę przed poprawką chłopaka!

Ale w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Mirek Zupełnie nie będzie mógł się na niej skupić, gdyż myślami będzie wyłącznie przy Justynie. Do tego stopnia, że postanowi wrócić do kochanki, ale ich kolejna rozmowa przebiegnie równie możliwa co ta, która doprowadzi do ich rozstania. Tym bardziej, że Zytko nie będzie chciała, aby zakochany młody Wójcik ją ograniczył i psuł jej zabawę. Szczególnie, że za nic będzie mieć jego uczucia.

Młody Wójcik obleje i poprawkę z języka polskiego przez Zytko w 3297 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak właśnie one w 3297 odcinku "Barw szczęścia" nie pozwolą młodemu Wójcikowi tak łatwo odpuścić i sprawią, że mimo wszystko postanowi on zawalczyć o starszą kochankę. Ale raczej z m marnym skutkiem! Czy i w przypadku poprawkowej matury? Czy edukacja Mirka znów ucierpi przez starszą Justynę, a chłopak ponownie nie zda egzaminu dojrzałości? Czy w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Mirek straci już wszystko? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!