Barwy szczęścia, odcinek 3290: Mirek usłyszy, że nic nie znaczy dla Justyny! Zostawi ją? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3290 - czwartek, 8.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Kujawiak zgodzi się pomóc Mirkowi w przygotowaniu do poprawki matury z języka polskiego. Nauczycielka spotka się ze swoim uczniem w "Feel Good" na korepetycjach, po których, jak podaje swiatseriali.interia.pl, po młodego Wójcika przyjedzie Justyna, w której Dorota od razu rozpozna swoją dawną przyjaciółkę z klasy sprzed lat.

- Dziewczyna po mnie przyjechała - powie jej Mirek.

- Justyna? - zdziwi się na jej widok Dorota.

Oczywiście, w 3290 odcinku "Barw szczęścia" Zytko od razu także rozpozna także Kujawiak, którą zaprosi do siebie na babskie plotki. Tym bardziej, że przed laty ich kontakt się urwie, przez co kobiety będą miały co nadrabiać. I z tego względu Dorota przyjmie jej zaproszenie i jeszcze w tym samym odcinku zjawi się w domu Justyny pod nieobecność Mirka, który będzie akurat na treningu.

Tak Justyna podsumuje swoją relację z Mirkiem w 3290 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" rozmowa dawnych przyjaciółek od razu spadnie na Mirka. Dorota zacznie chwalić umiejętności kochanka Justyny, ale Zytko zbytnio nie będą interesować postępy młodego Wójcika w nauce, gdyż jej to nie będzie dotyczyć!

- Ma problemy, ale jeśli się przyłoży, zda poprawkę - zapewni ją Kujawiak.

- Super, cieszę się. Tylko nie mówmy już o tej jego maturze - poprosi Zytko.

- Myślałam, że ciekawią cię jego postępy? Chyba chcesz, żeby zdał? - zapyta Dorota.

- Pewnie, że chcę, ale to nie moja sprawa. To mój facet, a nie moje dziecko - uzna Justyna, czym mocno zdziwi swoją dawną przyjaciółkę.

Do tego stopnia, że w 3290 odcinku "Barw szczęścia" Dorota spojrzy jej prosto w oczy i otwarcie zapyta Justynę, czy traktuje Mirka poważnie. Tym bardziej, że będzie on przecież pasierbem jej przyjaciółki Beaty (Anita Jancia-Prokopowicz), wobec czego ta odpowiedź nie będzie jej obojętna. Tak samo jak Mirkowi, który akurat wtedy wejdzie do domu i wszystko usłyszy!

- To w zasadzie... jaki jest charakter waszej relacji? To coś poważnego? - spyta otwarcie Kujawiak.

- W ogóle tak o tym nie myślę. Wystarczy, że dobrze się bawię - uśmiechnie się Zytko.

Zraniony Wójcik mocno przejedzie się na starszej Zytko w 3290 odcinku "Barw szczęścia"!

I w tym momencie w 3290 odcinku "Barw szczęścia" Mirek dozna szoku. I nic dziwnego, gdyż przecież sam będzie ogromnie zakochany w Justynie, która nie dość, że nie odwzajemni jego uczucia, to jeszcze nie będzie traktować go poważnie. I wówczas młody Wójcik mocno się zasmuci, a przy okazji jeszcze bardziej utwierdzi w swoich wcześniejszych podejrzeniach.

Czy w tej sytuacji w 3290 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się zakończyć swój związek ze straszą Justyną? A może wręcz przeciwnie, tak łatwo się nie podda i postanowi zrobić wszystko, aby zmienić myślenie swojej ukochanej? Zdradzamy, że Mirek jeszcze da ukochanej szansę, ale niestety ona tego nie wykorzysta i kolejny raz boleśnie udowodni mu, że nic dla niego nie znaczy...