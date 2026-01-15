Barwy szczęścia, odcinek 3295: Bezlitosna Janka okłamie i zostawi Mariusza – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP

W „Barwach szczęścia" podpity Mariusz jednak bez trudu oparł się zalotom Janki podczas wiejskiej imprezy. Niestety, ona szybko powzięła plan wykorzystania nieobecności Kasi (Katarzyna Glinka) i wtargnęła do jego domu, kiedy poszedł spać. Udało się jej uspokoić zaniepokojonego Maria i wśliznęła się Karpiukowi do łóżka.

Janka oszuka Mariusza w 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz obudzi się rano z potężnym kacem i przerażeniem, kiedy zobaczy obok siebie w łóżku śpiącą Jankę. Kiedy potem w salonie zapyta ją, jak to się stało, że nic nie pamięta, ona skłamie, że też się upiła:

- Mam dziury w pamięci, ale chyba nie ma sensu tego roztrząsać, co?

- Ja jednak wolałbym wiedzieć, czy między nami… - wykrztusi z siebie Karpiuk, czekając na jej odpowiedź, jak na wyrok.

- Co mam ci powiedzieć? Sytuacja jest chyba... oczywista.

- Jeśli do czegoś…

- Ja też nie pamiętam detali, więc…

- Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeśli tylko do czegoś między nami doszło, to ja cię bardzo przepraszam. To jest jakaś bardzo duża pomyłka.

- Spoko. Popłynęliśmy i tyle. Nie ma tematu – tak dziewczyna okłamie go, że jednak coś zaszło.

- Ale ja naprawdę bardzo kocham Kasię.

- Wiem. Przecież widać. Nie musisz się bać. To zostanie między nami – zapewni go Dąbrowska, zostawiając przygnębionego Mariusza.

Po wyjściu od niego Janka uśmiechnie się zadowolona, że sprawy przybrały taki obrót, jak zaplanowała. Po chwili ogarnie ją prawdziwa euforia – udało się jej spędzić z nim noc! Reszta będzie nieistotna.

Zakochana Janka w 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zwolniona Janka przyjdzie przeprosić Mariusza za to, że jej ojciec (Piotr Kazimierczak) zgłosił policji, iż Karpiuk ją zgwałcił. Dziewczyna nie poczuje się do winy, że to wszystko przez nią, ale Mariusz nie zostawi jej wątpliwości. W odpowiedzi usłyszy wyznanie miłości i zapewnienie, że do niczego między nimi nie doszło.