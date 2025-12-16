Barwy szczęścia, odcinek 3290: Justyna obgada Mirka z Kujawiak! Wybije mu młodszego kochanka z głowy? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3290 - czwartek, 8.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Justyna postanowi odnowić swoją znajomość z Dorotą, gdy wyjdzie na jaw, że Kujawiak chodziła ze starszą kochanką Mirka do jednej klasy. A wszystko przez to, że młody Wójcik wyląduje u nauczycielki na korepetycjach z języka polskiego, który niestety obleje na maturze i będzie musiał poprawić. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę z tego, że ojciec (Michał Lesień-Głowacki) mu tego nie daruje.

Oczywiście, polonistka zgodzi się mu pomóc, gdyż prywatnie będzie nie tylko koleżanką z pracy jego macochy Beaty (Anita Jancia-Prokopowicz), ale jak się okaże i jego nowej ukochanej! I nic dziwnego, gdyż kobiety będą przecież w tym samym wieku, a Mirka od Justyny czy Doroty w 3290 odcinku "Barw szczęścia" będzie dzielić przepaść! Ale to i tak nie przeszkodzi Zytko w związaniu się z młodym i atrakcyjnym kochankiem. Czy Kujawiak uda się to zmienić?

Justyna zaprosi Dorotę na babskie plotki w 3290 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3290 odcinku "Barw szczęścia" Justyna zaprosi do siebie Dorotę na babskie plotki. Szczególni, że obie panie będą miały o czym gadać, gdyż nie będą widzieć się od lat. Jednak ich rozmowa przy winie, przy którym obie się rozluźnią szybko zejdzie na Mirka. Tym bardziej, że teraz to właśnie on ich będzie łączył, gdyż Kujawiak będzie go uczyć, a Zytko z nim sypiać!

Czy w 3290 odcinku "Barw szczęścia" Dorocie uda się wpłynąć na szkolną koleżankę i wybić jej z głowy młodszego Mirka, który będzie pasierbem jej przyjaciółki z pracy? I choć Beata nie będzie miała nic przeciwko ich związkowi, to jednak jej mężowi Damianowi i teściowej Bogusi (Halina Bednarz) starsza kochanka syna i wnuka zdecydowanie się nie spodoba! Zwłaszcza, że doprowadzi do tego, że Mirek obleje maturę.

Kujawiak zniszczy związek Zytko i Wójcika w 3290 odcinku "Barw szczęścia"?

Po której stronie w 3290 odcinku "Barw szczęścia" stanie zatem Dorota? Czy poprze Damiana i Bogusię i odradzi Justynie związek z dużo młodszym od nich Mirkiem? Szczególnie, że Zytko wcale nie będzie zależeć na zakochanym w niej chłopaku, a jedynie na korzyściach, jakie będzie mieć u jego boku! Czy Kujawiak także to zauważy i postanowi ratować ucznia?

A może w 3290 odcinku "Barw szczęścia" nauczycielka jednak stanie po stronie swojej dawnej koleżanki z klasy? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy już niebawem!