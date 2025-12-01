Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina też wyląduje w więzieniu razem z Andrzejem? Dostanie poważne ostrzeżenie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina dowie się od Natalii (Maria Dejmek), że zostanie przeprowadzona konfrontacja Andrzeja z jego ofiarami. Na policję zgłosi się już bowiem kilka jego ofiar. Tego dnia Dżo ostatecznie się przekona, że jej dawny narzeczony absolutnie nie był wart jej uczucia. W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej, widząc Rawiczową, nie spuści ze wstydu oczu, nie zmiesza się. Wręcz przeciwnie – okaże jej pogardę w chamski sposób:

- Powiedziałbym, żebyś przestała się złościć, bo jak wiadomo, złość piękności szkodzi, ale w twoim przypadku... trochę już za późno.

Rozzłoszczona Józefina wykrzyczy mu, że jest podłym draniem i będzie chciała rzucić się na niego z pięściami. W ostatnim momencie powstrzyma ją jeden ze strażników i ostrzeże, że jeżeli spróbuje jeszcze raz, to zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Biedna Dżo… Zastoję – czyli Janusza Sikorę – ta sytuacja rozbawi niemal do łez. Wyobrażenie sobie swojej ofiary za kratkami bardzo mu się spodoba.

Sojusz Józefiny z Walczewską w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W tym samym, 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia", Józefina nawiąże znajomość z Walczewską (Małgorzata Puzio), kolejną z ofiar Andrzeja. Kiedy po kosztującym ją wiele stresu spotkaniu z nim Dżo znowu wpadnie w kiepski nastrój, obwiniając się o głupotę, to ona ją pocieszy. I powie, że mają prawo mu odpłacić.

Zlecenie na Andrzeja w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W kolejnym, 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia", Józefina umówi się z Celiną (Orina Krajewska) i zaszokuje ją propozycją uśmiercenia Andrzeja za murami więzienia. Dżo nie uwierzy, że może go dosięgnąć sprawiedliwość. Przecież gdyby nie inicjatywa własna Rawiczów, oszust w ogóle nie trafiłby do Polski. Dalej siedziałby sobie w Dubaju, emablując kolejne panie i pozbawiając je majątków. Przerażona jej determinacją Brońska odpowie, że nie wierzy, by Józefina mogłaby poważyć się na taki czyn i sama jej odmówi, ale usłyszy, że w ogóle jej nie zna… Niemniej przerażeni będą w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia i Cezary (Marcel Opaliński), którzy zaczną przebąkiwać o ubezwłasnowolnieniu Dżo.

