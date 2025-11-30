Barwy szczęścia, odcinek 3270: Ostatnie chwile Stefaniaka. Będzie pluł jadem do końca, a Sonia - która zobaczy nagrania krzywd jej i Mateusza - tego nie wytrzyma - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3270 - czwartek, 04.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia wróci do domu z cyfrową ramką na zdjęcia z wbudowaną, nagrywającą kamerą, którą kupi dla niej Sebastian (Marek Krupski). By jakoś usprawiedliwić zakup, podaruje ją Stefaniakowi, żeby mogli wgrywać do niej swoje zdjęcia „szczęśliwej” rodziny. Nie spodoba mu się, że rankiem następnego dnia Mateusz ma przejść badania po tym, jak zasłabnie w szkole…

Sonia wystraszona od rana w 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia” rano, kiedy zadzwoni telefon Stefaniaka, on od razu zacznie naciskać, by Sonia z Mateuszem natychmiast opuścili mieszkanie, bo chce w spokoju porozmawiać. To będzie Bazylow z kolejnym żądaniem gwałtu na niej. Sonia będzie w Feel Good bardzo zdenerwowana i będzie czekać na okazję sprawdzenia nagrań z kamery.

- Jestem pewna, że on robi coś złego, coś nielegalnego. Dzisiaj nie chciał, żebyśmy słyszeli jego rozmowę przez telefon. Prawie wypchnął nas z domu – powie Dominice (Karolina Chapko), sądząc, że chodzi o jakiś jego interes związany z narkotykami.

Sonia zabije Stefaniaka w afekcie w 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3270. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia przy najbliższej okazji, bardzo zdenerwowana, wyjdzie z Feel Good i pobiegnie do domu, korzystając z tego, że Stefaniaka przez jakiś czas nie będzie w domu. Głęboko wstrząśnięta, zobaczy nagrane zło w czystej postaci, jakie od dłuższego czasu wyrządzał jej on i jego kumple. Wszystko będzie widać czarno na białym – trucie jej i chłopca, gwałty… Przerażona Sonia będzie w stanie głębokiego szoku i stresu.

- Co ty ze mną robisz? Sprzedajesz mnie swoim kumplom?! Wszystko się nagrało i teraz... – roztrzęsiona, krzyknie do Roberta, kiedy znienacka wróci do domu.

- Nigdzie nie idziesz, bo nie masz z czym! A na słowo nikt ci nie uwierzy! - wrzaśnie Stefaniak i w trakcie szamotaniny rozbije ramkę niszcząc dowody.

- Jak możesz być taki podły! – Soni rozpadnie się jej cały, zbudowany na iluzji szczęśliwej rodziny, świat.

Robert popchnie ją mocno w kierunku kuchennego blatu, nazywając histeryczką.

- Trułeś mnie i moje dziecko! Jak można! Jak można być takim podłym człowiekiem! – krzyknie Sonia już z nożem w dłoni.

- O co ci chodzi? Latami robiłaś to za pieniądze – stwierdzi ironicznie odwrócony do niej plecami Stefaniak.

- Ja cię zabiję! Jak można, jak można być takim złym człowiekiem! Nie dotykaj mnie! Nie podchodź, bo cię zabiję! Jak można coś takiego robić!

- Odłóż to! Zwariowałaś?

Zaczną się bić, a ich krzyki usłyszą na schodach Darek i Karol. Kiedy wbiegną do mieszkania sąsiadów, zobaczą zakrwawione ciało i stojącą obok, bez ruchu, Sonię z nożem, który właśnie wypadnie jej z ręki...