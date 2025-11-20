Barwy szczęścia, odcinek 3261: Oliwka zobaczy Tomka z Grażyną. Zostawi ją dla matki swojego brata? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3261 - czwartek, 20.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3261 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna i Tomek znów się ze sobą spotkają! I to nie bez przyczyny, gdyż teraz to Kępski będzie potrzebował wsparcia swojej dawnej kochanki, tak samo jak wcześniej ona będzie go szukać u niego. A wszystko przez to, że Wiracka w końcu nie wytrzyma, gdy w jednej chwili wrócą do niej najtragiczniejsze wspomnienia z jego zmarłym ojcem Henrykiem (Zbigniew Suszyński), który tak ją skrzywdził.

I teraz, gdy będzie miał pomóc ofiarom podobnych tragedii w fundacji, to po prostu nie da sobie rady! A zwłaszcza, gdy Wanda (Maja Barełkowska) zacznie jeszcze wychwalać Kępskiego. I wówczas załamana Grażyna poszuka pocieszenia u Tomka, które oczywiście otrzyma, tak jak i on w 3261 odcinku "Barw szczęścia"!

Tomek poleci do Grażyny w 3261 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3261 odcinku "Barw szczęścia" i Kępski zda sobie sprawę, że jego była kochanka wcale nie jest mu taka obojętna. Tak samo jak odczuje i ona, po ich pierwszym spotkaniu. A teraz nastanie kolejne, gdy Tomasz zdecyduje się odejść ze skateshopu tuż po tym jak Wiktor (Grzegorz Kestranek) z Madzią (Natalia Sierzputowska) postanowią wycofać się z fundacji. Kępski zdecyduje się zostawić biznes swojemu bratu i młodszemu Romkowi (Jacek Tyszkiewicz), który dopiero co do nich dołączy, ale za to świetnie się odnajdzie.

A sam w 3261 odcinku "Barw szczęścia" pójdzie wyżalić się Grażynie. Szczególnie, że u Oliwki od dawna nie będzie miał już wsparcia ani w sprawie Wandy, ani swoim. Stąd uda się do swojej byłej kochanki, która jako jedyna go zrozumie. Jednak zupełnie nie będzie świadomy tego, że tym razem obserwuje ich właśnie Zbrowska!

Oliwka zniszczy schadzkę Kępskiego z byłą w 3261 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3261 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka nakryje byłych kochanków w dwuznacznej sytuacji! Zbrowska na własne oczy zobaczy jak Grażyna i Tomek czule patrzą sobie w oczy i trzymają się za ręce i niezwłocznie zdecyduje się to przerwać. Dziewczyna Kępskiego w końcu do nich podejdzie, a tym samym momentalnie przerwie ich sielankę, bo para od razu od siebie odskoczy! Ale swoich uczuć jednak nie oszuka!

Czy w 3261 odcinku "Barw szczęścia" Tomek zdecyduje się jednak odejść od Oliwki, z którą już od dłuższego czasu nie będzie w stanie się dogadać? Czy wróci z powrotem do Grażyny, która zrozumie go jak nikt inny, a co więcej poczuje do niego dokładnie to samo? Czy dawni kochankowie znów będą razem, a Zbrowska zostanie sama? A może to ona znów wygra?Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!