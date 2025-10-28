Barwy szczęścia, odcinek 3261: Koniec fundacji Kępskich! Po tragedii Madzi zrezygnują z jej prowadzenia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3261 - czwartek, 20.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3261 odcinku "Barw szczęścia" Madzia powoli zacznie dochodzić do siebie po traumie, jaka spadnie na nią po warsztatach dla ofiar takich zwyrodnialców jak Henryk. I nic dziwnego, gdyż wówczas wrócą do niej najtragiczniejsze wspomnienia, z czasów, gdy sama doświadczyła tego samego, co inne pokrzywdzone kobiety, które wezmą w nich udział. Podobnie z resztą jak i u Grażyny, która już wcześniej nie wytrzyma i wybuchnie i wówczas na posterunku zostanie już tylko Madzia. Ale również nie na długo, bo i ona mocno to przeżyje.

Do tego stopnia, że Wiktor zacznie mieć straszliwe wyrzuty sumienia, ze naraził najpierw swoją matkę, a następnie i swoją byłą dziewczynę, którą przecież wciąż będzie kochał i do której nieustannie będzie chciał wrócić. I z tego względu otoczy ją ogromnym wsparciem, dzięki któremu Madzia małymi kroczkami zacznie stawać na nogi. Ale nawet to w 3261 odcinku "Barw szczęścia" nie zdoła powstrzymać końca fundacji!

Wiktor i Madzia wycofają się z prowadzenia fundacji w 3261 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3261 odcinku "Barw szczęścia" Madzia postanowi zrezygnować z pracy fundacji, dokładnie tak samo jak Wiktor. Kępski zdecyduje się solidarnie z nią odejść z fundacji, która po śmierci i z pieniędzy Henryka miała wspierać ofiary takich zwyrodnialców jak on, jednak to okaże się za mocne dla kobiet również i przez niego skrzywdzonych. Tym bardziej, że będzie to zupełnie co innego niż wcześniejsze akcje Madzi, gdyż tutaj spotkają się z tragedią twarzą w twarz.

I stąd już w 3261 odcinku "Barw szczęścia" zdecydują się to zakończyć, mimo iż dopiero co w końcu rozpoczną działalność. Ale Wiktor nie będzie chciał jej prowadzić kosztem psychiki swojej matki i byłej dziewczyny, stąd równie prędko z niej zrezygnuje. Jednak po swoim odejściu z fundacji wcale nie będzie narzekał na brak zajęcia!

Tomasz zrezygnuje z pracy w skateshopie w 3261 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3261 odcinku "Barw szczęścia" z pracy postanowi odejść i Tomasz! Jednak nie przy fundacji, ale skateshopu, który przecież wcześniej także założył wspólnie ze swoim bratem. Aczkolwiek Wiktor będzie do niego zdecydowanie bardziej pasował. Z resztą tak samo jak ich nowy pracownik Romeo (Jacek Tyszkiewicz) i dlatego Kępski uzna, że nie jest już tam potrzebny!

Tym bardziej, że w 3261 odcinku "Barw szczęścia" i tak będzie miał wystarczająco na głowie z powodu swojej matki Wandy (Maja Barełkowska), która wciąż nie będzie w stanie uporać się z traumą po śmierci Henryka. Do tego stopnia, że zrani nawet i Grażynę, która jako jedyna stanie po jej stronie, gdy nawet on zacznie działać przeciwko niej! I wówczas dopiero będzie, bo to znów ich do siebie zbliży!