Barwy szczęścia, odcinek 3243: Tak Ola z Sycylii wróci do życia Justina! Wpakuje go w poważne kłopoty - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3243 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3243 odcinku "Barw szczęścia" do życia Justina powróci Ola, o czym już wcześniej informowaliśmy jako pierwsi! Piękna recepcjonistka z Sycylii, u której Skotnicki zatrzymał się z ukochaną Reginą (Kamila Kamińska), a następnie się z nią rozstał, postanowi tym razem przyjechać do hotelu Stańskich w Polsce, gdzie tym razem to on będzie pracował. I to nie z byle powodu, gdyż właśnie tam zdecyduje się wyprawić szalony wieczór panieński swojej przyjaciółce Gosi, na co otrzyma zgodę Justina.

Jednak ten pomysł wcale nie spodoba się Brunowi, który nie będzie fanem takich imprez! Ale Skotnicki poręczy za jego uczestniczki, w związku z czym wieczór panieński dojdzie do skutku. Aczkolwiek już na wstępie w 3243 odcinku "Barw szczęścia" Stański zacznie tego żałować, gdy zobaczy, jak na jego oczach przyszła panna młoda będzie flirtować z Justinem! A to będzie dopiero początek problemów!

Justin nasłucha się za Olę i jej przyjaciółki w 3244 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3243 odcinku "Barw szczęścia" dziewczyny będą się tak dobrze bawić, że już z samego ranka klienci zaczną skarżyć się na ich głośne zachowanie Kajtkowi (Jakub Dmochowski) i Justinowi, który jeszcze nasłucha się i od Bruna! Stański nie będzie szczędził Skotnickiemu ostrych słów, tym bardziej, że mimo swoich wcześniejszych zarzeczeń nie dopilnuje on uczestniczek wieczoru panieńskiego na tyle, aby pozostali goście mogli się wyspać!

A to wszystko nie ujdzie uwadze Oli, która w 3244 odcinku "Barw szczęścia" skruszona zacznie przepraszać Justina za to, że ma kłopoty w pracy przez jej przyjaciółki. Ale ku zaskoczeniu wszystkich nie tylko ona wyrazi swoją skruchę, ale także i Gosia, która w ramach rekompensaty zaprosi Skotnickiego na swoje wesele i nie przyjmie żadnej odmowy, przez co ostatecznie Justin się na nim zjawi! A w trakcie wspólnej zabawy w końcu naprawdę zbliży się do Oli, z którą później spędzi nawet wspólną noc!

Problemy Skotnickiego nie skończą się w 3246 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale radość Skotnickiego nie potrwa długo, gdyż tuż po niej kontakt z Olą nagle się urwie, a on w 3246 odcinku "Barw szczęścia" będzie musiał zmierzyć się z kolejnym kryzysem w pracy, gdy jeden z inwestorów postanowi wycofać swoje środki z hotelu Stańskich! Czy będzie to spowodowane właśnie wieczorem panieńskim, do którego nie chciał dopuścić Bruno?

A może to Stański będzie sam sobie winien, za machlojki z kosztami remontu, przed którymi wcześniej ostrzegał go właśnie Skotnicki? Tym bardziej, że w kolejnym 3247 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja się powtórzy, bo tak samo postąpi kolejny inwestor i to właśnie w wyniku próby oszustwa Bruna! Czy zatem w pierwszym przypadku będzie podobnie? Przekonamy się już niebawem!