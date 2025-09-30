Barwy szczęścia, odcinek 3237: Bruno spędzi noc z Bożeną! Zaryzykuje wszystko dla byłej żony

"Barwy szczęścia" odcinek 3237 - piątek, 17.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3237 odcinku "Barw szczęścia" nastąpi kolejny zaskakujący zwrot akcji w relacji Stańskich! I to nie bez przyczyny, gdyż w grę wejdzie przyszłość ich synka, który po wypadku Bożeny będzie miał trafić do rodziny zastępczej! Szczególnie, że w międzyczasie Bruno złamie sądowy zakaz spotkań z chłopcem i zabierze syna do siebie razem z Amelią (Stanisława Celińska), co doprowadzi do takiej, a nie innej decyzji. I w tej sytuacji Stańska już nie będzie mieć wyboru i postanowi wypisać się ze szpitala na własne żądanie, aby tylko ratować Tadzia!

I nie będzie w tym sama, gdyż w 3237 odcinku "Barw szczęścia" taki sam cel będzie przyświecał i jej byłemu mężowi, który postanowi się do niej czym prędzej wybrać! Tyle tylko, że o jego planach dowie się przedstawicielka opieki społecznej, która natychmiast zaalarmuje o wszystkim policjantów, którzy ruszą tropem Stańskiego aż na Mazury!

Karolina oszaleje z zazdrości o Bruna w 3237 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3237 odcinku "Barw szczęścia" Bożena nie będzie chciała przysparzać dodatkowych problemów Brunowi. Tym bardziej, że ostatnio nieco złagodnieje i sama z siebie zaproponuje mu dodatkowe spotkanie z Tadziem, o co Karolina (Marta Dąbrowska) już stanie się zazdrosna! Szczególnie, że Stańska zrobi to tuż przed jej urodzinami, na których ostatecznie Stański zjawi się z synkiem i kuratorką Jagodą (Katarzyna Rzepa), gdy Bożena nie będzie odbierać telefonu. I już wtedy Różańska będzie pewna, że była żona Bruna robi wszystko, aby odsunąć ją od niego!

I w 3237 odcinku "Barw szczęścia" zyska tą pewność, gdy Bożena nie tylko wpuści do domu Bruna, ale także pozwoli mu u siebie zostać na noc. Zdradzamy, że Stański przyjmie tą propozycję, przez co dawni małżonkowie znów się do siebie zbliżą. A to aż rozwścieczy Karolinę!

Jaką cenę poniesie za wszystko Stański w 3237 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale w 3237 odcinku "Barw szczęścia" Bruno nieźle podpadnie nie tylko swojej ukochanej, ale także i organom prawa! Stański sporo zaryzykuje dla tej nocy ze swoją byłą żonę, gdyż w grę wejdzie już nie tylko utrata synka czy ewentualnie i partnerki, ale także kłopoty z prawem, a to już nie będą przelewki. Szczególnie, w perspektywie jego przeszłości. Czy w 3237 odcinku "Barw szczęścia" to wszystko okaże się dla Bruna warte? Jakie będą czekać go konsekwencje? Przekonamy się już niebawem!