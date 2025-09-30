Barwy szczęścia, odcinek 3235: Wypadek Bożeny! Zniknie bez śladu, a potem Bruno dowie się o tragedii byłej żony

"Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 15.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3325 odcinku „Barw szczęścia” Bożena nie pojawi się w umówionym miejscu, by odebrać syna. Po zabawie Bruna i Tadzia na placu zabaw powinna przyjechać po chłopca. Tak jednak się nie wydarzy, a nieodbieranie telefonów od razu wzbudzi niepokój Bruna.

– Gdyby jej coś wypadło, to by zadzwoniła. Nie mam pojęcia, co się mogło stać – powie Jagodzie (Karolina Rzepa), która będzie towarzyszyła mu przy opiece nad Tadziem (dialog światseriali.interia.pl).

Zniknięcie Bożeny w 3325 odcinku „Barw szczęścia”

Bruno będzie musiał szybko zareagować, bo nie wiadomo, co stanie się z Bożeną. Sytuacja stanie się napięta także dlatego, że Karolina będzie czekała na powrót ukochanego do domu, ponieważ zorganizuje przyjęcie urodzinowe.

- Czekamy na Bożenę. Spóźnia się - poinformuje Stański Różańską, a ta, nie kryjąc irytacji, stwierdzi, że się tego spodziewała.

- Ona to robi specjalnie - westchnie zirytowana jubilatka.

Dla Bruna sytuacja będzie ogromnym stresem. Jego decyzje w tym krytycznym momencie mogą zaważyć na losie Tadzia. Ostatecznie mężczyzna weźmie Tadzia i Jagodę na urodziny jego ukochanej.

Tragiczne wieści o wypadku Bożeny

Kilka godzin później nadejdzie dramatyczna wiadomość… Mama Tadzia będzie miała wypadek samochodowy. Nie wiadomo jeszcze, jakie są obrażenia i jak długo będzie przebywać w szpitalu. Ta nagła sytuacja postawi wszystkich przed trudnymi wyborami i wywoła ogromny niepokój.

Widzowie „Barw szczęścia” będą z zapartym tchem śledzić, jak Bruno poradzi sobie z kryzysem i jakie decyzje podejmie, by chronić chłopca. Los Tadzia stanie się jednym z kluczowych wątków, a zniknięcie Bożeny oraz jej wypadek będą punktem zwrotnym. Czy Bożena umrze, a synek trafi pod wyłączną opiekę Stańskiego? Kuratorka Jagoda znów będzie miała wiele do dodania.

Barwy szczęścia. Jaworski po wypadku nie wróci do chorej Krysi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.