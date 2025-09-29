Barwy szczęścia, odcinek 3235: Jagoda zniszczy urodziny Karoliny. Bruno pojawi się w dniu przyjęcia z kuratorką u boku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 15.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3225 odcinku „Barw szczęścia” Karolina będzie szykowała się do przyjęcia urodzinowego. Jak zdradza portal światseriali.interia.pl, ukochana Stańskiego poczuje, że nadejdzie coś złego… Nie przewidzi jednak co… Kiedy ona zajmie się przygotowaniami, Bruno z kuratorką Jagodą spędzą czas z Tadziem (Józef Trojanowski) na placu zabaw. To początek koszmaru.

Podczas wyprawy z Tadziem na plac zabaw Bruno spróbuje wciągnąć Jagodę w zabawę z nim i synkiem. Kobieta zachowa jednak dystans i profesjonalizm.

- Moja rola jest inna - cytuje portal światseriali.interia.pl.

- No wiem, zasady... A nie można ich czasem nagiąć? Dla dobra dziecka? - Stański nie ustąpi.

- Ja tylko obserwuję i wyciągam wnioski. O dobro dziecka ma zadbać pan - pouczy go Jagoda, dając jasno do zrozumienia, że dalsza dyskusja nic nie da, bo temat jest wyczerpany. Widzowie pamiętają, że już w poprzednim sezonie Karolina zauważyła subtelną „chemię” między partnerem a Jagodą. Choć nic poważnego nie wydarzyło się między nimi, Różańska nie będzie mogła pozbyć się wrażenia, że Jagoda może być potencjalną rywalką. Może powinna bardziej uważać?

Nagła sytuacja sprawi, że Bruno przyjdzie na urodziny Karoliny z Jagodą u boku

Po zabawach z Tadziem wyjdzie na jaw, że Bożena (Marieta Żukowska) nie stawi się w wyznaczonym miejscu, by odebrać synka. Stański poinformuje partnerkę, że nie ma z kim zostawić Tadzia. Karolina odbierze to jako celowe zagranie jego byłej żony.

- Ona to robi specjalnie - westchnie jubilatka. - To jest jej prezent urodzinowy dla mnie.

Ta sytuacja doprowadzi do tego, że w dniu przyjęcia Bruno pojawi się na nim u boku Jagody, co wywoła u Karoliny poczucie odsunięcia na dalszy plan. Nie będzie przygotowana, że na imprezie dla bliskich musi wytłumaczyć się z faktu, kim jest Jagoda…

- Co się dzieje? Gdzie Bożena? - zapyta Karolina, kiedy zobaczy ukochanego z Jagodą u boku.

- Nie zjawiła się, nie odbiera telefonów. Nie miałem wyjścia, a pani Jagoda zgodziła się zaczekać ze mną na Bożenę... tutaj. Więc jesteśmy razem.

Urodziny zamienią się w koszmar

Niepocieszona Karolina będzie tłumaczyła się przed gośćmi. Przedstawi Jagodę jako opiekunkę Tadzia, bo znów wywoła nieprzyjemną sytuację. Jagoda mocno zdenerwuje się, że przedstawiono ją w taki sposób.

– To nie są nasi bliscy znajomi. Współpracownicy, ludzie z firmy... Nie chcemy ich wtajemniczać w nasze prywatne sprawy – spróbuje tłumaczyć się Bruno Jagodzie.

Dla jubilatki będzie to ogromne rozczarowanie, zamiast radosnego świętowania, Karolina poczuje się zepchnięta na margines, a to jeszcze nie koniec.