Barwy szczęścia, odcinek 3254: Dramatyczny start fundacji Wiktora! Grażyna nie wytrzyma - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3254 - wtorek, 11.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3254 odcinku "Barw szczęścia" fundacja Wiktora, we współpracy z Madzią (Natalia Sierzputowska) i Grażyną w końcu zacznie działać, a kobiety wreszcie zaczną pomagać ofiarom takich zwyrodnialców jak Henryk. Tym bardziej, że nikt nie będzie w stanie zrozumieć ich lepiej jak właśnie, matka i była dziewczyna Kępskiego, które przecież same zostały skrzywdzone w dokładnie ten sam sposób przez jego biologicznego ojca. I stąd będą chciały pomóc innym.

Jednak w 3254 odcinku "Barw szczęścia" szybko okaże się, że to wcale nie będzie takie proste. A zwłaszcza dla Grażyny, której znów przyjdzie zmierzyć się z traumą. I mimo iż przecież Wiracka brała udział we wcześniejszych akcjach Banasiówny, to jednak stanięcie twarzą w twarz z tym, co było, będzie o wiele bardziej trudne.

Wanda doprowadzi skrzywdzoną Grażynę do wybuchu w 3254 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3254 odcinku "Barw szczęścia" swoje Grażynie dołoży także i Wanda. I choć Wiracka ostatnio mocno jej pomoże, gdy Tomek (Jakub Sokołowski) będzie chciał za wszelką cenę odciąć ją od zmarłego Henryka, to jednak, gdy ona w zamian zacznie go wychwalać w jej obecności, to matka Wiktora już nie wytrzyma. I nic dziwnego, gdyż przecież Kępski ogromnie ją skrzywdzi, stąd tak ogromnie ją to zaboli.

Do tego stopnia, że w 3254 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna już nie wytrzyma i wybuchnie! Wiracką w końcu poniosą emocje i cała zrozpaczona poszuka wsparcia u Tomka. Czy zatem zrezygnuje z pracy fundacji?

Fundacja Wiktora będzie dramatem i dla Madzi w 3259 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że ta w 3259 odcinku "Barw szczęścia" okaże się nie lada wyczynem i dla Madzi, do której również wrócą najtragiczniejsze wspomnienia w czasie wspólnych warsztatów dla ofiar. Banasiówna również nie będzie mogła sobie z tym poradzić, a Wiktor zacznie mieć wyrzuty sumienia, że naraził matkę i swoją byłą ukochaną na ponowną traumę.

Co w tej sytuacji w 3259 odcinku "Barw szczęścia" zrobi Wiktor? Czy postanowi ciągnąć fundację dalej? A może jednak zdecyduje się z niej zrezygnować, aby jeszcze bardziej nie dobijać Grażyny i Madzi? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!