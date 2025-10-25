Barwy szczęścia, odcinek 3255: Agnieszka zostawi Łukasza? Przestanie odpowiadać na jego wiadomości

"Barwy szczęścia" odcinek 3255 - środa, 12.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3255 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz straci kontakt z Agnieszką i to akurat tuż przed meczem oldboyów. I niestety przez to kompletnie nie będzie mógł skupić się na spotkaniu, gdyż zacznie poważnie obawiać się o swój związek.

Tym bardziej, że w 3253 odcinku "Barw szczęścia" znów nieźle podpadnie swojej ukochanej, gdy kolejny raz podejmie się współpracy z Celiną i to tuż po tym, jak dopiero co straci pracę w "Szoku", gdy zgodzi się pomóc byłej kochance nie tylko w sprowadzeniu, ale także i doprowadzeniu do zatrzymania oszusta Andrzeja (Leon Chareiwcz) i jego wspólnika Antoniego Kiryłły (Cezary Nowak) przez Kodura (Oskar Stoczyński) i Majaka (Łukasz Borkowski)!

A teraz jeszcze pomoże jej w odzyskaniu skradzionej biżuterii Józefiny (Elżbieta Jarosik), przez co znów sprowadzi na siebie kłopoty, gdyż Marcin zacznie go podejrzewać i zażąda od niego wyjaśnień. I to jeszcze w momencie, gdy u Agnieszki będzie rozgrywał się osobisty dramat, gdyż były mąż będzie chciał zabrać jej dzieci! I choć oczywiście Łukasz wesprze ukochaną w trudnym momencie, to swoją kolejną współpracą z Celiną tylko jej dołoży!

Agnieszka przestanie odzywać się do Łukasz po odkryciu jego kolejnej współpracy z Celiną w 3255 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że już wcześniej Agnieszka będzie szaleć z zazdrości o Celinę i urządzi Łukaszowi niejedną scenę zazdrości o jego byłą kochankę, ale niestety Sadowski nic sobie z tego nie zrobi, gdyż za każdym razem będzie podejmował się kolejnej. Czy zatem jego ukochana w końcu nie wytrzyma i go zostawi? Właśnie tego będzie obawiał się dziennikarz, gdy jego partnerka w 3255 odcinku "Barw szczęścia" nagle przestanie odpowiadać na jego wiadomości!

I w 3255 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu zda sobie sprawę, że chyba przegiął i już wyczerpał jej cierpliwość. Sadowski stanie się kłębkiem nerwów, ale na jego szczęście znów mu się "upiecze", bo Agnieszka jednak go nie zostawi!

Ukochana Sadowskiego wróci do niego w 3255 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3255 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka postanowi zrobić Łukaszowi niespodziankę i jednak zjawi się na stadionie, czym ogromnie go ucieszy. Na widok ukochanej Sadowski odetchnie z ulgą i w końcu spuści z tonu, dzięki czemu będzie mógł już w spokoju skupić się na meczu oldboyów. Tym bardziej, że pewnie w tej sytuacji będzie chciał się przed pokazać jak najlepiej, aby nie żałowała swojej decyzji!

A zatem w 3255 odcinku "Barw szczęścia" i Łukasz i fani tej pary będą mogli być spokojni, gdyż związek Sadowskiego z Agnieszką nie rozpadnie się! I to mimo ciągłej obecności Celiny w życiu swojego byłego kochanka. Szczególnie, że ograniczy się ona jedynie do wspólnej pracy, która bądź co bądź będzie im wychodzić doskonale! W przeciwieństwie do nowego życia dziennikarza i powrotu do pisania książki, co będzie mu szło bardzo opornie!