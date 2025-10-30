Barwy szczęścia, odcinek 3254: Grażyna uratuje w fundacji poszkodowaną kobietę. Ofiara przemocy będzie jej zawdzięczać życie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3254 - wtorek, 11.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" najpierw Madzia zgodziła się poprowadzić fundację na rzecz pomocy ofiarom przemocy seksualnej, na którą Wiktor przekazał swoją część spadku po Henryku. Potem także Tomasz (Jakub Sokołowski) i Wanda (Maja Barełkowska) przekazali pieniądze. Również Grażyna z chęcią zgodziła się pracować dla fundacji mając nadzieję, że to będzie dla niej początek nowego życia, że nada mu sens pomagając innym pokrzywdzonym kobietom.

Grażyna uratuje pierwszą kobietę w fundacji w 3254. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3254. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Grażyna zacznie na poważnie pomagać zgłaszającym się do fundacji kobietom. Niestety, już pierwsza rozmowa telefoniczna będzie ją wiele kosztować. Zbyt wiele. Wiktor przekaże jej słuchawkę uprzedzając, że dzwoni płacząca kobieta, wieloletnia ofiara znęcającego się nad nią męża. Przejęta zgrozą Grażyna pomoże, ale zda sobie sprawę, że ze stresu mówi jak robot: szpitalna obdukcja, zeznanie na policji, skarga… Z uczuciem ulgi odłoży potem słuchawkę. Wiktor zauważy, jak wiele matkę kosztowała ta porada i zapyta, czy wszystko w porządku.

- Nic nie jest w porządku. To jest ponad moje siły... Muszę się jakoś zresetować. Pójdę się przejść – odpowie Grażyna i wyjdzie.

W 3254. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Grażyna zrozumie, że trauma się nie kończy

W 3254. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zdenerwowana Grażyna będzie przechodzić obok Feel Good i napotka Madzię, która zaprosi ją do środka. Przy filiżance kawy mama Wiktora opowie o sprawie swojej pierwszej rozmówczyni – że czuła się jak sparaliżowana i że chyba nie da rady tego pociągnąć. Wyzna, że ją to po prostu przerasta.

- Rozumiem cię doskonale. Niby rozmawiasz o kimś obcym, a w głowie masz własną przeszłość. Dlatego właśnie bałam się zaangażować w działania fundacji - stwierdzi Magda, która też nie będzie w stanie psychicznie sobie poradzić z tą samą pracą.

Grażyna przekona się, że trauma nie mija, nie da się wyrwać i pogrzebać. Zawsze będzie wracać. Nigdy nie stanie się zamkniętym rozdziałem.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl