Barwy szczęścia, odcinek 3251: Łukasza nie będzie stać na wakacje dzieci. Żadne wydawnictwo nie opublikuje jego książki – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 06.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Łukasz mocno nadszarpnął zaufanie Kornela (Jakub Bohosiewicz) w redakcji. Za dużo kręcił i kłamał. Ostatecznie Jezierski stracił cierpliwość i zwolnił go ze stanowiska redaktora naczelnego.

Koniec medialnej kariery Łukasza w serialu „Barwy szczęścia"

W „Barwach szczęścia" Łukaszowi nie tylko nie udało się wyegzekwować odprawy za pracę w redakcji „Szoku”. Kornel podsunął mu do podpisu rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Nie chciał usunąć z niego zapisu o zakazie konkurencji, przez co Sadowski długo nie znajdzie żadnej pracy w mediach. Nie mógł odmówić podpisania dokumentu, zaszantażowany przez Jezierskiego zwolnieniem dyscyplinarnym.

Książka Łukasza odrzucona w 3251. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3251. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia przyjdzie do Łukasza po prośbie. Będzie potrzebować pieniędzy na obóz językowy dla Ksawerego. Dopiero co zadzwoniła Iza z taką samą sprawą odnośnie Paulinki. A tu po zwolnieniu z pracy z gotówką u Sadowskigo krucho. Zanim Górka z synem wyjdą, zadzwoni wydawnictwo i zawiadomi go, że nie przyjmie jego książki na temat mafii – teraz na topie są tematy obyczajowe. Była żona pocieszy go mówiąc, że to dopiero pierwszy wydawca. Ale po ich wyjściu okaże się, że już piąty… Łukaszowi potrzebna będzie od zaraz nowa praca. Pozostanie mu Celina jako ostatnia deska ratunku.