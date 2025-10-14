Barwy szczęścia, odcinek 3247: Koniec Weroniki i Błażeja? Zostawi go po pozbyciu się Łukasza?

"Barwy szczęścia" odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3247 odcinku "Barw szczęścia" konflikt między Weroniką, a Błażejem tylko się zaogni! A to dlatego, że Ciesielska wciąż będzie zła na swojego ukochanego za to, że przez jego śledzenie Łukasza, Sadowski wyleci z pracy, gdy nie zgodzi się na publikację informacji o jego udziale w zatrzymaniu oszusta Andrzeja (Leon Charewicz)! Tym bardziej, że dzięki temu, to właśnie on wróci na stołek redaktora naczelnego, który przekaże Kornel (Jakub Bohosiewicz)!

Tyle tylko, że ta decyzja wcale nie ucieszy pozostałych współpracowników i to z Weroniką na czele! I już wtedy pomiędzy parą dojdzie do ostrego konfliktu, bo Ciesielska ostro zdenerwuje się na swojego ukochanego, ale to w 3247 odcinku "Barw szczęścia" będzie dopiero początek!

Wściekła Weronika zacznie myśleć o wyprowadzce od Błażeja w 3247 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3247 odcinku "Barw szczęścia" Błażej zapewne nie będzie widział nic złego w swoim zachowaniu i nie będzie obchodziło go to, że przez niego Łukasz stracił nie tylko swoją pozycję, ale także i pracę. W przeciwieństwie do Weroniki, która ogromnie będzie cenić Łukasza, u boku którego w "Szoku" naprawdę sporo osiągnie i z tego względu będzie jej ogromnie żal byłego szefa. Szczególnie, że i prywatnie będzie go bardzo lubić, gdyż będzie zupełnie innym człowiekiem niż Modrzycki! I wówczas mocno zda sobie z tego sprawę!

Do tego stopnia, że w 3247 odcinku "Barw szczęścia" zacznie poważnie myśleć o ich przyszłości, gdy ich konflikt nie ustanie. A nawet zacznie już rozważać wyprowadzkę od Błażeja, a co za tym idzie i możliwy koniec ich związku!

Modrzycki straci ukochaną w 3247 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3247 odcinku "Barw szczęścia" Weronika faktycznie się na to zdecyduje? Czy Ciesielska spakuje swoje rzeczy i faktycznie zostawi Błażeja? Czy Modrzycki zapłaci najwyższą cenę za pozbycie się Sadowskiego i przejęcie jego miejsca w "Szoku"? Czy jego ukochana już mu tego nie wybaczy i to ostatecznie zakończy ich związek?

A może w 3247 odcinku "Barw szczęścia" parze jednak uda się dogadać? Jak na tym wszystkim wyjdzie Łukasz, którego tematu Weronika z pewnością tak łatwo nie odpuści? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!