Barwy szczęścia, odcinek 3245: Józefina odegra przed Kodurem niezłą scenę po aresztowaniu Andrzeja. Nie uwierzy w jej wersję o porwaniu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Panu Zastoi marzył się tytuł szlachecki. Także teraz może śmiało powiedzieć, że jest baronem Münchhausenem, który za włosy sam siebie wyciągnął z bagna... A pan Zastoja sam się porwał, wsadził do bagażnika i wrócił do Polski...

- Tak, nawet jestem skłonny w to uwierzyć. Tylko jedna rzecz mi nie pasuje, która z perspektywy Zastoi wydaje się być logiczna...

- Proszę pana, ten człowiek w życiu nie powiedział słowa prawdy - stwierdzi Rawiczowa.

- Tylko po co miałby wracać do Polski? Wiedział, że tutaj nic dobrego go nie czeka...

- Nie wiem. Może miał jakiś powód. Może jakaś kolejna naiwna kobieta. Nie mam pojęcia...

- Porwanie i przywiezie go tutaj było pani bardzo na rękę... - oceni Kodur.

- I panu też. Może to pan go porwał? Komisarzu, powiem szczerze, gdybym porwała Zastoję i przywiozła go do Polski, to nie po to, żeby pan go złapał - przyzna Józefina.

- Tak, a niby po co?

- Komisarzu, pan Zastoja to jest przeszłość, do której nie chcę wracać. Złapał go pan? Świetnie, cieszmy się oboje. Pan ma sukces, a ja mam widoki na to, żeby odzyskać to, co straciła. Proste, prawda? - zakończy rozmowę Dżo.