Barwy szczęścia, odcinek 3242: Józefina na celowniku Kodura po zaginięciu Andrzeja. Nie przewidzi kolejnego ruchu komisarza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zaginięcie Andrzeja w Dubaju w 3242 odcinku "Barw szczęścia" postawi na nogi policję w Polsce. Kodur i Majak (Łukasz Borkowski) ustalą tylko, że Zastoja nie wyjechał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale ślad po nim zaginie. Policjanci nie domyślą się, że w tym czasie Andrzej będzie już w rękach Celiny (Orina Krajewska), detektywki wynajętej przez Cezarego (Marcel Opaliński), która przemyci porwanego oszusta z Dubaju do Włoch, do portu w Brindisi w specjalnej skrzyni!

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3242: To nie Celina wywiezie Andrzeja z Dubaju? Wynajmie do tego zawodowców - ZDJĘCIA

Czy Kodur w 3242 odcinku "Barw szczęścia" wyciągnie z Józefiny, co wie o zaginionym Andrzeju?

Dociekliwy Kodur w 3242 odcinku "Barw szczęścia" uzna jednak, że Rawiczowa może go naprowadzić na trop poszukiwanego Andrzeja. Znów odwiedzi ofiarę oszusta, próbując wyciągnąć z Józefiny, co wie na temat tego, gdzie teraz jest Zastoja. Jednak rozmowa nie przebiegnie po myśli policja. Przeciwnie, Józefina kolejny raz wyśmieje działania policji, która tak długo bezskutecznie szuka przestępcy.

- Pani Józefino, sprawa jest poważna… - Oczywiście, panie komisarzu, od początku tak twierdzę! I jestem oburzona, że mając do dyspozycji te wszystkie techniki śledcze, monitoringi i billingi, oczekujecie, że to ja mam więcej informacji o zbiegu niż policja i że podam go wam na tacy!

Józefina i Cezary obserwowani przez Kodura w 3242 odcinku "Barw szczęścia"

Po przesłuchaniu przez Kodura w 3242 odcinku "Barw szczęścia" Józefina przekaże Cezaremu, że policja już wie, że Andrzej zniknął, że muszą zachować czujność i czekać na koniec akcji Celiny we Włoszech. Rawiczowie nie będą mieli pojęcia, że komisarz cały czas ich obserwuje, że wcale nie udało im się zmylić Marcina, że nie wiedzą nic o Zastoi.

Porwany Andrzej w 3242 odcinku "Barw szczęścia" trafi do Włoch

W tym czasie w 3242 odcinku "Barw szczęścia" porwany Andrzej, którego Celina uwięzi w dużej skrzyni, trafi statkiem do Włoch, do mariny dla jachtów w Brindisi obok lotniska. Detektywka posłuży się najemnikami – wynajętymi komandosami, którzy wywiozą przestępcę z Dubaju i przetransportują na parking lotniskowy w umówione miejsce, gdzie będzie czekała już Celina w samochodzie podstawionym tam przez Łukasza (Michał Rolnicki).