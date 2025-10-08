Barwy szczęścia, odcinek 3230: Andrzej zginie? Celina ukryje oszusta w skrzyni i wywiezie z Dubaju do Włoch - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3230 - środa, 8.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Andrzej zginie w 3230 odcinku "Barw szczęścia"? To, co będzie się działo w pokoju Celiny w luksusowym hotelu w Dubaju pozostanie jej tajemnicą. Nie będą o niej wiedzieli ani Cezary ze swoją matką Józefiną, ani też Łukasz (Michał Rolnicki), którego Brońska ściągnie do Włoch, żeby pomógł jej uporać się z pewną przesyłką zamkniętą w skrzyni. Tam właśnie ukryje Andrzeja, którego najpierw skutecznie uśpi, żeby potem przemycić do Włoch.

Co Celina zrobi z Andrzejem w 3230 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy plan Celiny się powiedzie? W 3230 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz bez żadnych komplikacji dojdzie samochodem do Włoch, czekając na dalsze instrukcje od byłej kochanki. Celina wyślę go do pięknie położonego miasto portowego Brindisi w regionie Apulia, na południowym wschodzie Włoch. Właśnie tam będzie chciała dotrzeć statkiem z Andrzejem, którego schowa w ogromnej skrzyni...

Póki co Celina będzie trzymała nieprzytomnego Andrzeja w swoim pokoju i w 3230 odcinku "Barw szczęścia" uda jej się nawet uśpić czujność obsługi hotelowej.

- W Brindisi kieruj się w stronę mariny. Obok lotniska. I tam zostawisz mi samochód. Na parkingu lotniskowym - poleci Celina. - Którym? - E9... Zapamiętaj, kluczyki i kartę parkingową zostawisz mi w skrytce 1108. Musisz to wszystko zapamiętać, bo od jutra nie będzie ze mną kontaktu. Jasne? - A u ciebie wszystko gra? - Tak, wszystko gra. Proszę, nie pytaj mnie o nic więcej. Zrób, o co cię prosiłam i wracaj szybko do Polski. Odezwę się ja... - zakończy rozmowę Brońska.

Cezary w 3230 odcinku "Barw szczęścia" powie matce, że Andrzej się nie wywinie

Tymczasem Cezary w 3230 odcinku "Barw szczęścia" uspokoi Józefinę, że Celina działa bardzo skutecznie i Andrzej się nie wywinie. Bo wspólnik Antoni Kiryłło (Cezary Nowak) nie zdąży zawiadomić go, że policja już depcze mu po piętach, że Rawicz go śledzi. Jednak nie od razu Celina wywiezie Zastoję-Modelskiego z Dubaju do Włoch.

Tak Celina przemyci Andrzeja do Włoch w 3242 odcinku "Barw szczęścia"

Dopiero za kilka dni, w 3242 odcinku "Barw szczęścia", Celina wywiezie Andrzeja do Włoch. Właśnie wtedy Marcin Kodur wezwie Rawiczową na kolejne przesłuchanie. Okazuje się, że Zastoja zniknął w tajemniczych okolicznościach w Dubaju. Józefina przekaże informacje Cezaremu. Nie mając pojęcia, że policjant cały czas ich obserwuje.