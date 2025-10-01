Barwy szczęścia, odcinek 3241: Romeo podejmie zaskakującą decyzję co do swojej przyszłości! Przekaże Grzelakom, co postanowił zrobić - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3241 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3241 odcinku "Barw szczęścia" Romeo podejmie decyzję o swojej przyszłości, którą zdecyduje się jednak związać z Polską! I nic dziwnego, skoro we Włoszech nie będzie miał do czego wracać, gdy wyjdzie na jaw, że nie ma już domu, który zajął bank tuż po tym jak jego rodzicie stracili pracę i nie mieli z czego spłacić zaciągniętego kredytu. A dzięki Grzelakom znów poczuje co to jest prawdziwy dom i normalne życie. Mimo tego, iż po drodze trochę nawywija!

Jednak ostatecznie Grzelkowie mu wybaczą, gdy w końcu dowiedzą się o nim zaskakującej prawdy! Aldona zmieni zdanie i zgodzi się, aby Romeo pozostał u nich do końca wymiany, ale w 3241 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi zdecyduje się zostać w Polsce na dłużej, na kolejny rok, o czym tym razem natychmiast już im powie, czym nieco ich zszokuje.

Romeo postanowi zarobić na swoje utrzymanie w Polsce w 3241 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3241 odcinku "Barw szczęścia" doskonale będą zdawać sobie sprawę, że niebawem skończy się i wymiana Aleksa (Hubert Wiatrowski), który pewnie będzie chciał wrócić do domu. Ale dla Romea to nie będzie problemem, gdyż Włoch już wszystko obmyśli!

I w końcu postanowi pójść do normalnej pracy, aby zarobić na swoje utrzymanie, bo sprzedaż ciuchami także wcale nie pójdzie mu tak dobrze, gdy wyjdzie na jaw, że są to zwykłe podróbki, a nie żadna markowa odzież, którą będzie sprzedawał z większą marżą, przez co zdoła zwrócić Grzelakom wcześniejszy dług, za co co im zabrał.

Jednak to w 3241 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie starczy mu na długo, przez co chłopak zdecyduje się wziąć za porządną robotę i w tym celu zajrzy do skateshopu Wiktora (Grzegorz Kestranek) i zapyta go o pracę. Szczególnie, że akurat na deskach będzie się znał jak mało kto! Ale czy Kępski przyjmie go do biznesu, który będzie prowadził wspólnie ze swoim ojcem Tomaszem (Jakub Sokołowski)?

Bianchi zawalczy o Ewę w 3241 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale to w 3241 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie koniec zmian w życiu Romea, gdyż chłopak w końcu postanowi uporządkować i swoje życie uczuciowe. Tyle tylko, że Ewa (Gabriela Ziembicka) ponownie go odtrąci, sądząc, iż ze względu na Ewelinę (Amelia Listwoń) nie mogą być razem. Czy jednak w końcu zmieni zdanie? Odpowiedzi na te i pozostałe pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!